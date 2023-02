Decyzja w sprawie SPPN na Saskiej Kępie i Kamionku na najbliższej sesji? Rafał Trzaskowski potwierdza Przemysław Paczkowski 03.02.2023 06:23 Na najbliższej sesji warszawskiej Rady Miasta radni mają zająć się strefą płatnego parkowania na Saskiej Kępie i Kamionku. Tak wynika ze słów prezydenta stolicy, Rafała Trzaskowskiego. Zapytany o przeciągające się rozmowy z władzami dzielnicy. zapowiedział, że radni zajmą się uchwałą 9 lutego.

SPPN na Kamionku i Saskiej Kępie? (autor: ZDM)

- Ubolewam, że tak długo trwały te rozmowy, bo rzeczywiście SPPN jest potrzebna jak najszybciej i że ta uchwała przejdzie jak najszybciej na najbliższej sesji. - mówił prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Stołeczni radni od wielu miesięcy zwracają uwagę na to, że uporządkowanie ruchu w tych miejscach powinno być priorytetem dla miasta.

- W miejscach w których strefa powstała mieszkańcy są zadowoleni - mówi wiceprzewodniczący rady miasta, Sławomir Potapowicz.- Dzisiaj ta sytuacja, która ma miejsce, jest po prostu armageddonem komunikacyjnym. Całkowicie wolna amerykanka. Jeśli chcemy uspokoić ruch, jeśli chcemy doprowadzić do tego, że ludzie będą mieli gdzie parkować i nie będzie to parkowanie się odbywać gdzie bądź, no to strefa jest tam niezbędna i potrzebna - tłumaczy.

W planowanym porządku obrad uchwała jeszcze się nie pojawiła, jednak propozycję głosowania może zgłosić prezydent w trakcie sesji.

Prezydent @trzaskowski_ zapowiedział, że uchwała o SPPN na Kamionku i Saskiej Kępie będzie głosowana na najbliższej sesji rady miasta @rdcpolskieradio pic.twitter.com/D6Thjkisl5 — Przemek Paczkowski (@przemek_pacz) February 2, 2023

Od 1 stycznia SPPN działa także na pl. Hallera i na części Mokotowa. ZDM analizuje możliwość rozszerzenia strefy na kolejne części dzielnicy.

Czytaj też: SPPN na Mokotowie będzie powiększona? Kierowcy zajmują miejsca poza strefą