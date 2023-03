Wyłączony ruch tramwajów za rondem Żaba [SPRAWDŹ] Adrian Pieczka 26.03.2023 12:06 Zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie. Tramwaje linii 1,3 i 4 dojeżdżają tylko do ronda Żaba. Budowa zajezdni na Annopolu wkracza w kolejny etap prac.

Wyłączony ruch tramwajów za rondem Żaba [SPRAWDŹ] (autor: WTP)

Na fragmencie trasy na Bródnie trzeba zdemontować sieć trakcyjną. Jak informuje rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz, wymagało to wyłączenia ruchu tramwajów za rondem Żaba.

- Jedynka, trójka i czwórka dojadą tylko do tego ronda. Do pętli Żerań Wschodni dojadą autobusy zastępcze. Aby utrzymać ruch tramwajowy na stałych trasach, czyli tych, które są skrócone do ronda Żaba, jedynka, trójka i czwórka przed ruszeniem z ronda w trasę w przeciwnym kierunku, zamienią się numerami - tłumaczy.

Zajezdnia Annopol zostanie oddana do użytku w przyszłym roku i ma być najnowocześniejszą oraz najbardziej zieloną zajezdnią tramwajową w Polsce.

