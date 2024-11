Milionowy pasażer pojechał tramwajem do Wilanowa 15.11.2024 19:22 Z nowych linii tramwajowych 14 i 16 łączących Miasteczko Wilanów ze Śródmieściem, Bielanami i Ochotą skorzystało już ponad milion osób. Dziś do „szesnastki” wsiadł milionowy pasażer – poinformował rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Tramwaj do Wilanowa (autor: Szymon Pulcyn/UM Warszawa)

W piątek, 15 listopada, do tramwaju linii 16 (brygada 2, numer taborowy 4282, kierunek: Miasteczko Wilanów) o godzinie 9.30 na przystanku Metro Świętokrzyska wsiadł milionowy pasażer linii obsługujących nową trasę do Wilanowa. Była to czwarta osoba z dwudziestu, które wsiadły na tym przystanku. Takie dane podał ZTM, który korzysta z systemów zliczających pasażerów w tramwajach i autobusach.

Tramwaje linii 14 i 16 wystartowały 29 października na nowo wybudowanej trasie do Wilanowa. Pierwszego dnia wsiadło do nich prawie 75 tys. osób. W niektóre dni powszednie liczba pasażerów wsiadających do tych tramwajów już przewyższa tę z inauguracji. Dotychczasowy rekord padł 14 listopada – było to dokładnie 77 811 osób.

Dla porównania, do tramwajów linii 17, najdłuższej w Warszawie (23,4 km; 49 przystanków), codziennie wsiada 100-110 tys. osób.

Najpopularniejsze przystanki na linii do Wilanowa

Od momentu otwarcia nowych tras niemal połowa pasażerów – ponad 407 tys. pasażerów – podróżowało na „wilanowskim” odcinku nowej trasy (przystanki Miasteczko Wilanów – Goworka).

Na liniach 14 i 16 najpopularniejsze są właśnie nowe przystanki. Z danych ZTM wynika, że wśród 10 z największą liczbą wsiadających pasażerów, aż 7 to te na „wilanowskim” odcinku. Najwięcej osób wsiada i wysiada na dwóch przystankach w ścisłym centrum Warszawy, czyli przy rondzie R. Dmowskiego (ponad 125 tys. wejść i wyjść) i stacji metra Świętokrzyska (ponad 93 tys.), na trzecim miejscu w tym rankingu jest św. Bonifacego (ponad 76 tys.) i dalej kolejno: Dolna, Świątynia Opatrzności Bożej, Miasteczko Wilanów, Goworka, Oś Królewska, Nałęczowska, Hoża.

Większą popularnością wśród pasażerów cieszy się linia 16 – zabiera ok. 75 proc. podróżnych spośród wszystkich korzystających z obydwu nowych linii. Do 14 listopada skorzystało z niej ponad 737 tys. osób (w tym na nowym odcinku prawie 300 tys.), a z „czternastki” ponad 247 tys. (w tym na nowym odcinku ponad 115 tys.).

Największa liczba pasażerów jest przewożona w popołudniowym szczycie, między godz. 16 a 17 – ponad 10 proc. wszystkich podróżnych; w szczycie porannym jest to ok. 7 proc.

Czytaj też: Burmistrzowie dwóch dzielnic za rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego