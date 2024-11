Niemal pół miliona pasażerów w tydzień. Które odcinki nowej linii do Wilanowa najpopularniejsze? RDC 10.11.2024 12:01 Blisko pół miliona pasażerów w tydzień – Warszawa podała statystyki dotyczące osób. które skorzystały z nowej linii tramwajowej do Wilanowa. Ta została uruchomiona 29 października i przejechało nią już 478 tys. osób. Największą popularnością wśród podróżnych cieszą się przystanki na „wilanowskim” odcinku trasy.

4 Tramwaj w Wilanowie (autor: Szymon Pulcyn/UM Warszawa)

Trasa tramwajowa do Miasteczka Wilanów uruchomiona została 29 października. Z nowych linii tej trasie skorzystało dotychczas, czyli w ciągu tygodnia, dokładnie 478 tys. osób.

– Niemal połowa z nich, bo około 196 tysięcy, podróżowała na wilanowskim odcinku tras tych tramwajów, na tym odcinku, gdzie nie było wcześniej połączenia tramwajowego, czyli między ulicą Puławską a Adama Branickiego – mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiej Tomasz Kunert.

Z Wilanowa wyruszają tramwaje dwóch linii: 14 – prowadząca do Politechniki i na Ochotę oraz 16, która dowozi pasażerów na Marszałkowską, a dalej do ronda Zgrupowania AK „Radosław” i pętli Piaski (połowa kursów na skróconej trasie do Muranowskiej).

– Zabiera około 75 proc. podróżnych, spośród wszystkich korzystających z obydwu nowych linii. Przejeżdżają przez ścisłe centrum Warszawy i jadą aż na Bielany. Przez tydzień skorzystało z niej ponad 362 tys. osób – dodaje Kunert.

Tramwaje linii 14 odjeżdżają w godzinach szczytu co 8 minut, a linii 16 – co 4 min. W ciągu godziny przewidziano więc 22–23 odjazdy. W sumie na tory w Warszawie wyjeżdża teraz codziennie rekordowa liczba tramwajów – 456 składów w godzinach szczytu.

Tramwaj do Wilanowa – statystyki

We wtorek 29 października o godz. 4:33 pierwszy rozkładowy tramwaj linii 16 ruszył z początkowego przystanku Miasteczko Wilanów. Druga z dwóch nowych linii startujących z Wilanowa czyli „czternastka”, pierwszy odjazd miała o godz. 4:53.

Już od samego rana tramwaje obydwu linii cieszyły się dużą popularnością – przez cały wtorek wsiadło do nich prawie 75 tys. osób (dokładnie 74 911). Na zupełnie nowym odcinku ich tras, gdzie wcześniej w ogóle nie było połączenia tramwajowego, czyli między ulicą Puławską (przystanek Goworka) a A. Branickiego (przystanek Miasteczko Wilanów) – prawie 32 tys. podróżnych.

W dzień Wszystkich Świętych warszawiacy w drodze do stołecznych nekropoli także korzystali z tych linii a szczególnie z „szesnastki”, której trasa prowadzi w pobliżu cmentarzy na Powązkach i Cmentarza Wawrzyszewskiego. Tego dnia z tramwajów tych linii skorzystało ok. ponad 56 tys. osób, w tym z linii 16 – ponad 46 tys.

W kolejnych dniach pierwszego tygodnia kursowania tramwajów, w dni robocze 4 i 5 listopada, w tramwajach 14 i 16 widać sukcesywny wzrost liczby pasażerów aż do poziomu porównywalnego z pierwszego dnia – w poniedziałek było to ponad 69 tys. osób (na nowym odcinku ponad 26 tys.) a we wtorek niemal 73,5 tys. (na nowym odcinku ponad 27 tys.).

Popularne są również nowe przystanki. Wśród 10 z największą liczbą pasażerów, aż 7 to te uruchomione w zeszłym tygodniu.

Najwięcej osób wsiada i wysiada na dwóch przystankach w ścisłym centrum, czyli przy rondzie R. Dmowskiego (ponad 62 tys. wejść i wyjść) i stacji metra Świętokrzyska (ponad 44 tys.), na trzecim miejscu w tym rankingu jest Miasteczko Wilanów (ponad 43 tys.) i dalej kolejno: św. Bonifacego, Dolna, Oś Królewska, Świątynia Opatrzności Bożej, Nałęczowska, Jana III Sobieskiego i Rondo Zgrupowania AK „Radosław.

Źródło: RDC/inf. prasowa Autor: RDC /PA