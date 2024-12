Kierowcy blokują przejazd tramwajów do Wilanowa. Rekordzista wstrzymał ruch na 29 minut

Kierowcy już czterokrotnie zablokowali przejazd tramwajów do Wilanowa w Warszawie. Wyznaczone żółte linie nie zawsze są przez nich zauważane. Tramwaje Warszawskie apelują do prowadzących samochody, aby zwracali uwagę na oznakowania. — Jak dotąd mieliśmy cztery przypadki wjazdu samochodów na torowisko, które skutkowały przerwami w ruchu tramwajów trwającymi od 10 do 29 minut — mówi rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.