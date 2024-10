Niebezpieczne skrzyżowanie w Wilanowie zostanie przebudowane Adam Abramiuk 29.10.2024 21:55 Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic Przyczółkowej i Pałacowej. Powstaną tam dodatkowe pasy do skrętów w lewo i sygnalizacja świetlna oraz udogodnienia dla rowerzystów. Ma to poprawić sytuację pieszych - podczas audytu bezpieczeństwa skrzyżowanie dostało najniższą ocenę.

Skrzyżowanie Przyczółkowej i Pałacowej na Wilanowie (autor: ZDM)

Stołeczni drogowcy ogłosili przetarg na przebudowę skrzyżowania ulicy Przyczółkowej i Pałacowej. Mają powstać dodatkowe pasy do lewoskrętów, sygnalizacja świetlna i nowe rozwiązania dla rowerzystów.

– W ten sposób skrzyżowanie będzie przejezdne we wszystkich relacjach oraz przede wszystkim bezpieczniejsze dla pieszych – mówi Maciej Dziubiński z ZDM.

Podczas audytu okazało się, że ruchliwe skrzyżowanie nie jest bezpieczne dla pieszych.

– Zebra przy ulicy Przyczółkowej otrzymała najniższa możliwą ocenę w przeprowadzonym przez nas audycie bezpieczeństwa przejść dla pieszych. Na skrzyżowaniu Przyczółkowej i Pałacowej planujemy też udogodnienia dla rowerzystów – zapowiada Dziubiński.

Drogowcy zbierają oferty w trwającym przetargu do końca przyszłego tygodnia, do 8 listopada. Po wybraniu wykonawcy i podpisaniu umowy będzie on miał 150 dni na realizację prac. Projekt przebudowy przygotował prywatny inwestor, natomiast sama przebudowa jest możliwa dzięki zaangażowaniu Urzędu Dzielnicy Wilanów.

W czasie trwania przebudowy mogą wystąpić utrudnienia w dojeździe do Wilanowa od ulicy Przyczółkowej.

Czytaj też: Awaria na Szeligowskiej poważniejsza niż zakładano. Ulica zamknięta do odwołania