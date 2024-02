Urodziny inwestycji, która jeszcze nie została powstała. Co z linią tramwajową wzdłuż Modlińskiej? Przemysław Paczkowski 29.02.2024 20:41 Lokalni społecznicy z Białołęki organizują 18. urodziny inwestycji, która wciąż nie została zrealizowana. Chodzi o linię tramwajową wzdłuż Modlińskiej. Aktywiści powołują się na studium sprzed prawie dwóch dekad, które zakładało budowę linii tramwajowej. — Chcemy pokazać, że ta linia tramwajowa jest potrzebna na już — mówi Mateusz Senko ze stowarzyszenia Razem dla Białołęki.

18. urodziny tramwaju wzdłuż Modlińskiej (autor: WTP)

Od prawie dwóch dekad czekają na Tramwaj wzdłuż ulicy Modlińskiej. Lokalni społecznicy z Białołęki organizują 18. urodziny inwestycji, która wciąż nie została zrealizowana.

Właśnie w 2006 roku powstało studium wykonalności dla obsługi Tarchomina komunikacją szynową, które uwzględniało budowę linii tramwajowej wzdłuż Modlińskiej.

— Jedyne co się od tego czasu zadziało to... ponowienie tego studium — mówi Mateusz Senko ze stowarzyszenia Razem dla Białołęki. — Osiemnaście lat na zrobienie dwóch dokumentów, które nadal nazywają się studium, to jednak jest bardzo mało. To jest wydarzenie, które oczywiście jest trochę prześmiewcze. Ludzie się pytają, dlaczego świętujemy coś, czego jeszcze nie ma? No właśnie dlatego, żeby pokazać, że tego tramwaju nie ma i on powinien powstać jak najszybciej — podkreśla.

Ze studium z 2006 roku Tramwaje Warszawskie zrealizowały już 7 kilometrów tras tramwajowych.

Co dalej z inwestycją?

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz informuje, że dla Modlińskiej musi teraz zostać pozyskana decyzja środowiskowa.

— Mamy za sobą wstępne planowanie. Teraz czas na przygotowanie inwestycji. Kolejnym krokiem jest przygotowanie dokumentacji uwzględniającej przebudowę podziemnych instalacji i infrastruktury drogowej. Następnie zostanie pozyskana decyzja środowiskowa — mówi Dutkiewicz.

Trasa według planów miasta ma powstać w latach 2029-2032.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę o godzinie 12 przy przystanku Konwaliowa.

