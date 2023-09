Nowe trasy autobusów na Białołęce. Trzy linie wracają na Ostródzką RDC 08.09.2023 06:17 Od dziś autobusy trzech warszawskich linii na Białołęce jadą nowymi trasami – przez rondo u zbiegu ulic Ostródzkiej i Zdziarskiej. Chodzi o autobusy 134, 226 i 326. Zmian jest jednak więcej, a dotyczą m.in. korekty tras w związku z oddaniem do ruchu ulicy G. Verdiego.

Autobusy na Białołęce (autor: Leszek Peczynski/ZTM Warszawa)

Autobusy linii 134, 226 i 326 jeżdżą od dziś nowymi trasami na Białołęce – przez rondo u zbiegu ulic Ostródzkiej i Zdziarskiej. To obszar tzw. zielonej Białołęki.

Linie wracają więc na ulicę Ostródzką (w rejonie skrzyżowania ze Zdziarską), a wkrótce obsłużą też nowe osiedla przy G. Verdiego. Autobusy 326 pojadą dłuższą trasą – wypracowaną w konsultacjach społecznych dotyczących układu komunikacyjnego po wydłużeniu trasy linii metra M2 – i dojadą ze wschodniej Białołęki do drugiej linii metra.

ZTM zapewnia, że będzie uważnie obserwować, czy wprowadzone korekty tras się sprawdzają.

Autobusy wracają na całą ulicę Ostródzką

Dzięki otwarciu nowego ronda u zbiegu ulic Ostródzkiej i Zdziarskiej od 8 września autobusy wróciły w ten rejon. Na ulicach pojawiły się też autobusy dwóch nowych dla tego obszaru linii, a jedna z nich przy nowym rondzie będzie miała swoją pętlę. Wróciły również przystanki Zdziarska-Kanał 01, Mańki-Wojdy 51, 52 i 04.

Nowe autobusów na Białołęce od 8 września:

134: OLESIN – Kobiałka – Ruskowy Bród – Zdziarska – Ostródzka – … – METRO MARYMONT;

226: ZDZIARSKA-KANAŁ 01 – Zdziarska – Ruskowy Bród – nowa ulica będąca przedłużeniem ulicy Jarzębinowej – nowa ulica będąca przedłużeniem ulicy Mańkowskiej – Mańkowska – Fajna – Mochtyńska – Ostródzka – Toruńska – Łabiszyńska – Kondratowicza – METRO BRÓDNO;

326: METRO MARYMONT – … – Płochocińska – Kobiałka – Ruskowy Bród – Zdziarska – Ostródzka – Toruńska – Łabiszyńska – Kondratowicza – METRO BRÓDNO,

314 i N14: przywrócenie stałej trasy przebiegającej na wprost – ciągiem ulicy Ostródzkiej.

Autobusy na ulicy G. Verdiego

Już niebawem, po otwarciu dla ruchu w całości ulicy G. Verdiego, autobusy linii 120, 134 i 226 pojadą zmienionymi trasami, obsługując nowe obszary „zielonej Białołęki” – zostaną skierowane ulicą w bezpośrednim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych, na której dotychczas nie było pojazdów WTP.

Wzdłuż ulicy G. Verdiego powstały cztery nowe przystanki – Pucciniego 01 i 02 (przy skrzyżowaniu z G. Pucciniego w sąsiedztwie wejścia do Szkoły Podstawowej nr 361 im. Papcia Chmiela) oraz Os. Zielona Dolina 01 i 02 (przed skrzyżowaniem z ulicą będącą przedłużeniem ulicy Jarzębinowej).

Od 4 września funkcjonują już nowe przystanki RUSKOWY BRÓD-SZKOŁA przy wejściu do szkoły nr 361 od strony ulicy Ruskowy Bród. Docelowo, po umożliwieniu przejazdu autobusów ulicą G. Verdiego, szkoła będzie obsługiwana zarówno od strony ulicy G. Verdiego liniami 120, 134 i 226 jak i od ulicy Ruskowy Bród linią 326.

Planowane trasy autobusów po otwarciu ulicy G. Verdiego:

120: OLESIN – Kobiałka – Mochtyńska – Fajna – Mańkowska – nowa ulica będąca przedłużeniem ulicy Mańkowskiej – nowa ulica będąca przedłużeniem ulicy Jarzębinowej –G. Verdiego – Zdziarska – Kąty Grodziskie – L. Berensona – ... – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA),

134: OLESIN – Kobiałka – Ruskowy Bród – nowa ulica będąca przedłużeniem ulicy Jarzębinowej – G. Verdiego – Zdziarska – Ostródzka – … – METRO MARYMONT,

226: ZDZIARSKA-KANAŁ 01 – Zdziarska – G. Verdiego – nowa ulica będąca przedłużeniem ulicy Jarzębinowej – nowa ulica będąca przedłużeniem ulicy Mańkowskiej – Mańkowska – Fajna – Mochtyńska – Ostródzka – Toruńska – … – METRO BRÓDNO,

Zmiany komunikacyjne na Białołęce

Skierowanie już wkrótce autobusów linii 120 nowymi ulicami umożliwi mieszkańcom pobliskich osiedli bezpośredni dojazd do najbliższej stacji metra Kondratowicza bez konieczności przesiadki, a także daje połączenie tym dużym osiedlom z Dworcem Wschodnim. Mieszkańcy rejonu przystanku Przejezdna przy ulicy Ostródzkiej, w zamian za autobusy linii 120 przekierowane na inne ulice, otrzymają 226 kursujące prosto Ostródzką do stacji metra Bródno.

Mieszkańcy osiedla przy ulicy G. Verdiego będą mieli bliżej do autobusów linii 134 – dotychczas musieli chodzić do przystanku przy Zdziarskiej. Tą linią będą mogli dojechać tak jak dotychczas, bezpośrednio na Marymont do pierwszej linii metra, a w weekendy dodatkowo także do drugiej linii, do stacji Bródno.

Połączenie ze Szkołą Podstawową nr 361 przy ulicy Ruskowy Bród zostanie utrzymane (autobusami 134 zatrzymującymi się na przystanku Pucciniego przy wejściu do tej szkoły od strony ulicy G. Verdiego).

Natomiast skierowanie autobusów linii 226 nowymi ulicami przybliży tę linię mieszkańcom osiedla przy ulicy G. Verdiego, którzy dotychczas musieli dochodzić do odległego przystanku Zdziarska-Kanał przy Kątach Grodziskich. Jednocześnie zapewni połączenie przystanku Przejezdna przy ulicy Ostródzkiej z drugą linią metra – zamiast przekierowanych na inne ulice autobusów linii 120.

Bliżej do metra

Zmiana trasy linii 326 jest ostatnim elementem wdrożenia zmian poprzedzonych konsultacjami społecznymi dotyczącymi układu komunikacyjnego po wydłużeniu linii metra M2. Jest to możliwe dzięki zakończeniu większości prac drogowych na ulicach Kobiałka, Ostródzkiej i Zdziarskiej.

Autobusy linii 326 na wydłużonej trasie zapewnią bezpośrednie połączenie w dni powszednie mieszkańcom rejonu ulicy Ruskowy Bród z drugą linią metra na stacji Bródno, a na ulicy Ostródzkiej uzupełnią ofertę linii 226.

Zatrzymają się na nowych przystankach przy ulicy Ruskowy Bród, w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły nr 361 a także bezpośrednio skomunikują tę ulicę ze szkołą nr 31 przy ulicy Kobiałka.

