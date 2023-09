Wiadukt na Marywilskiej otwarty, ale nie do końca. „Może być niebezpiecznie”

Wiadukt na Marywilskiej w Warszawie nadal nie jest w pełni otwarty. Choć teoretycznie jest on już czynny, to inwestycja się nie skończyła – chodzi o prace związane z chodnikami dla pieszych i ścieżkami dla rowerzystów. A to – jak zauważają mieszkańcy – stwarza dość niebezpieczne sytuacje.