Utrudnienia drogowe na Woli i Białołęce. Trwają prace tramwajarzy i wodociągowców 04.11.2023 09:23 Weekendowe zmiany w ruchu w Warszawie. Na Woli, na budowie linii tramwajowej na ul. Kasprzaka, wykonawca układa nową nawierzchnię na kolejnych fragmentach ulicy Wolskiej. Utrudnienia też na Białołęce, gdzie zakończyła się się budowa kanalizacji na ulicy Kobiałka. Trzeba teraz odtworzyć nawierzchnię jezdni.

Utrudnienia drogowe w warszawie w weekend (autor: Tramwaje Warszawskie)

W ten weekend wykonawca prac na ul. Kasprzaka działa pomiędzy ulicami Elekcyjną a Redutową, na nitce w stronę Bemowa. Na tym fragmencie jezdnia została zwężona do jednego pasa. Autobusy jadą objazdami.

Asfaltowanie nitki ulicy Wolskiej, w kierunku Bemowa, pomiędzy Elekcyjną a Redutową odbędzie się w dwóch etapach. W pierwszym kierowcy poruszają się skrajnym lewym pasem ruchu, w drugim – skrajnym prawym. W czasie prac są dostępne wszystkie dotychczas dostępne relacje na skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Redutowej. Na tej ostatniej w godzinach 7:00-10:00 oraz 16:00-22:00 obowiązywać będzie ograniczenie tonażowe do 16 ton.

Zakończenie prac będzie zależny od warunków atmosferycznych. Budowniczowie zakończą prace najpóźniej w niedzielę wieczorem.

Na trasy objazdowe zostały skierowane autobusy linii 197 i 167. Linia 197 do pętli Gwiaździsta jedzie ulicą Kasprzaka, aleją Prymasa Tysiąclecia oraz ulicami Wolską, Elekcyjną i Górczewską. Autobusy numer 167 do Siekierek-Sanktuarium jadą ulicą Górczewską i aleją Prymasa Tysiąclecia. Do Fortu Radiowo kursują aleją Prymasa Tysiąclecia oraz ulicami Wolską, Elekcyjną i Górczewską.

Odtwarzanie jezdni na Białołęce

Po zakończonej budowie kanalizacji na ulicy Kobiałka do wykonania zostało odtworzenie nawierzchni jezdni na odcinku, który zajmował wykonawca robót podziemnych. Potrwa to przez weekend.

Droga jest zamknięta na fragmencie od ulicy Frachtowej do Słonecznej. Na czas robót połączenie z ulicą Kobiałka straciły ulice Cudna, Wspaniała, Zamożna i Złotokwiatu. Kierowcy ominą utrudnienia ulicami: Ruskowy Bród, Mańkowską, Fajną i Mochtyńską.

Autobusy linii 120 kursują ulicą Kobiałka do przystanku Mochtyńska. Natomiast nocna linia N14 jedzie ulicami: Mochtyńską, Fajną, Mańkowską, Ruskowy Bród i Kobiałka do przystanku Olesin.

