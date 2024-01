Realizacja tramwaju na Zieloną Białołękę przesunięta. Inne inwestycje bardziej priorytetowe? Mikołaj Cichocki 10.01.2024 19:24 Ze względu na bardziej priorytetowe inwestycje, realizacja tramwaju na Zieloną Białołękę została przesunięta. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreśla, że nie ma decyzji o tym, aby inwestycje nie powstała, ale pojawiają się pytania, w jaki sposób powinna zostać zrealizowana. — W tej chwili mamy taki okres, w którym trudno jest podejmować jasne deklaracje — mówi Trzaskowski.

Co z tramwajem na Zieloną Białołękę? (autor: Tramwaje Warszawskie/X)

Realizacja tramwaju na Zieloną Białołękę została przesunięta. Ratusz uznał, że inne inwestycje są bardziej priorytetowe.

Do końca 2023 roku miał być ogłoszony przetarg na budowę nowej linii. Jednak tak się nie stało.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski tłumaczy, że analizowane są obecnie najważniejsze inwestycje dla mieszkańców stolicy.

— Nie ma decyzji o tym, żeby w ogóle nie było tramwaju na Białołękę. Jest pytanie, czy to ma być zielone torowisko, czy ma być tak realizowane, żeby również mogły po nim jeździć autobusy. My w tej chwili przeglądamy wszystkie inwestycje, też pod kątem tego, że chcemy się przygotować do zupełnie innego budżetu. W związku z tym w tej chwili mamy taki okres, w którym trudno jest podejmować jasne deklaracje — mówi Trzaskowski.

Zdaniem ratusza, obecnie priorytetową inwestycją jest budowa trzeciej linii metra.

