Tramwaje nie pojadą w weekend Marszałkowską i Puławską [SPRAWDŹ] RDC 13.04.2024 11:51 W sobotę i niedzielę, 13 i 14 kwietnia, tramwaje nie będą jeździły ulicami Marszałkowską i Puławską – pomiędzy pl. Zbawiciela a ul. Woronicza. Zmienią się trasy tramwajów linii 4, 10, 18 i 31 oraz autobusów 218. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa.

Weekendowe utrudnienia komunikacyjne (autor: WTP)

„Weekendowe wyłączenie ruchu tramwajowego jest spowodowane pracami związanymi z podłączaniem trasy do Wilanowa do węzła torowego przy Puławskiej. Będą one polegały na podłączeniu sieci trakcyjnej, a także na podłączaniu zasilania zwrotnic, które umożliwią skręcanie tramwajom jadącym do Wilanowa. W kolejnych dniach tramwajarze będą prowadzili pierwsze testowe wjazdy techniczne na tory przy ul. Goworka” — poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Tramwaje linii 4 do pętli na Wyścigach pojadą ulicą Nowowiejską, al. Niepodległości, Wołoską, Woronicza i Puławską. Trasy linii 10 i 18 zostaną skrócone do przystanku Metro Politechnika. Tramwaje dojadą tam swoimi stałymi trasami.

Następnie zamienią się numerami i będą jechały dalej – po trasie innej linii. Przykładowo „dziesiątka” – jadąca z Osiedla Górczewska – od Metra Politechnika pojedzie jako „osiemnastka” jej trasą na pętlę Żerań FSO.

Składy 31 będą kursowały między PKP Służewiec a Wyścigami. Autobusy linii 218 zakończą trasę przy Metrze Wierzbno. Autobusy linii zastępczej Z-4 będą jeździły między pl. Konstytucji a Metrem Wilanowska – w sobotę co ok. 7 i pół minuty, w niedzielę co 10 minut.

Linia 4 będzie kursowała ulicami: Marszałkowską, Nowowiejską, al. Niepodległości, Rakowiecką, św. Andrzeja Boboli, Wołoską, Woronicza i Puławską.

„Dziesiątka” z Osiedla Górczewska ulicą Nowowiejską dojedzie do Metra Politechnika, gdzie zmieni się w linię 18 pojedzie w kierunku pętli Żerań FSO. Natomiast 18 z Żerania ulicami Marszałkowską, Nowowiejską dojedzie do Metra Politechnika, gdzie zamieni się w „dziesiątkę” i pojedzie do pętli Osiedle Górczewska.

Linia 31 będzie kursowała na trasie: PKP Służewiec, Woronicza, Puławska, Wyścigi.

Autobusy linii 218 będą jeździły ulicą Woronicza.

Czytaj też: Przebudowa placu Na Rozdrożu z opóźnieniem. Czy wykonawca zdąży przez wakacjami?