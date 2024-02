Tramwaj na Dworzec Zachodni. Radni Ochoty zwołują komisję ładu przestrzennego Przemysław Paczkowski 22.02.2024 18:29 Radni Ochoty zwołają komisję ładu przestrzennego ws. budowy linii tramwajowej do Dworca Zachodniego. Chcą się dowiedzieć, jaka będzie organizacja ruchu podczas budowy. – Zależy nam na przykład na tym, jak będzie wyglądał ruch autobusów na ulicy Bitwy Warszawskiej, czy będą tam buspasy – mówi radny Łukasz Gawryś.

Co się zmieni na Ochocie przez tramwaj na Zachodni? (autor: Tramwaje Warszawskie)

W związku z budową nowej linii tramwajowej do Dworca Zachodniego powstanie torowisko wzdłuż ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku na odcinku od ulicy Grójeckiej do Alej Jerozolimskich. Radni Ochoty zwołają w tej sprawie komisję ładu przestrzennego.

Początek prac tramwajarze zaplanowali na czerwiec. Zamknięte na jakiś czas ma zostać skrzyżowanie ulicy Grójeckiej z Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

– Tak naprawdę to jest ogromne utrudnienie dla mieszkańców Ochoty, ponieważ duża część dzielnicy „wisi” na tym tramwaju i to jest podstawowy środek transportu, którym porusza się do centrum. Budzi więc to nasz niepokój i chcielibyśmy, aby wyłączenie tego skrzyżowania trwało możliwie jak najkrócej – mówi radny dzielnicy Łukasz Gawryś.

Na komisji radni zapytają urzędników m.in. o transport publiczny w czasie prac budowlanych.

– Będziemy jeszcze dopytywać o szczegóły. Zależy nam na przykład na tym, jak będzie wyglądał ruch autobusów na ulicy Bitwy Warszawskiej, czy będą tam buspasy. Rozumiem, że to wszystko jest jeszcze w trakcie ustalania – dodaje Gawryś.

Prace mają potrwać 26 miesięcy. Pierwszy tramwaj ma pojechać po nowym torowisku w połowie 2026 roku. Według szacunków z trasy będzie korzystać ponad 1 mln 200 tys. pasażerów rocznie. Będzie to pierwsza podziemna trasa tramwajowa w stolicy.

Linia zakończy bieg w tunelu pod Dworcem Zachodnim. Oprócz przystanku końcowego powstaną też dwa nowe – Grójecka i Szczęśliwicka.

Terminy i koszty

Wykonawca – konsorcjum firm ZUE i Fabe – będzie miał 26 miesięcy na przeprowadzenie całej budowy. W ciągu dwóch miesięcy od podpisania umowy przejmie plac budowy. Firma ZUE jest już znana w Warszawie: w konsorcjum z innym wykonawcą kończy budowę zajezdni tramwajowej Annopol.

Prace budowlane są zaplanowane na lata 2024–2026. Inwestycja to część większego projektu „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą” i jest przewidziana do dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Koszt inwestycji ma wynieść ponad 365 milionów złotych.

Warszawski program tramwajowy

Obecnie w Warszawie jest w budowie ponad 11 km nowych tras tramwajowych – na Kasprzaka, wzdłuż Gagarina, na Stegny i do Wilanowa.

Niedługo rozpocznie się budowa kolejnej trasy – wzdłuż ul. Rakowieckiej. W planach jest również ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie trasy na Zieloną Białołękę.

Tramwaje Warszawskie pracują nad przygotowaniem kolejnych tras – na Gocław, wzdłuż Pola Mokotowskiego i wzdłuż Modlińskiej. Powstaje też najnowocześniejsza zajezdnia tramwajowa w Polsce – na Annopolu.

Sukcesywnie unowocześniany jest również tabor. Tramwaje Warszawskie odebrały już wszystkie ze 123 zamówionych tramwajów Hyundai. Flota tramwajów niskopodłogowych liczy już 434 tramwaje i jest największa w Polsce.

