„To dopiero początek”. Stołeczni taksówkarze zapowiadają kolejne protesty Miłosz Kuter 27.03.2024 17:56 My już tego nie odpuścimy - warszawscy taksówkarze są zdeterminowani, by osiągnąć swoje cele. Zapowiadają kolejne protesty. Dziś manifestacja odbyła się na ul. Emilii Plater, pojawiło się na niej blisko 200 osób. Spowodowała ogromne utrudnienia w ścisłym centrum Warszawy.

Protest taksówkarzy (autor: RDC)

- A to dopiero początek - zapowiada Paweł Saturski, przewodniczący związku zawodowego taksówkarzy „Solidarność”. - Zamierzamy przyjść na sesję rady miasta 4 kwietnia i również w jakiś sposób zademonstrować i pokazać, że temat nie umarł. Kolokwialnie rzecz mówiąc, do ostatniej krwi. My już tego nie odpuścimy. My już nie prosimy, my już dzisiaj żądamy tego, żeby urealnić stawkę maksymalną za przejazd w Warszawie - mówi.

Bez zmiany stawki od 22 lat

Paweł Saturski przypomina główne postulaty taksówkarzy.

- Temat naszych postulatów i żądań jest wyczerpany. To jest najważniejsze - urealnienie stawki za przejazd taksówką w Warszawie, bezpieczeństwo pasażerów i odpolitycznienie rady miasta - wyjaśnia.

Obecnie opłata początkowa w Warszawie wynosi 8zł. W pierwszej taryfie za przejechany kilometr maksymalna stawka to 3 zł. Stawka maksymalna za przejechany kilometr nie była w Warszawie zmieniana od 22 lat.

Podwyżka o złotówkę

W zeszłym roku taksówkarze żądali podwyżek o 100 proc., obecnie mają nadzieję uzyskać zgodę na ceny wyższe o złotówkę. W obliczu inflacji ich biznes znalazł się na granicy opłacalności.

– Inicjatywa obywatelska mówi o jednej złotówce na kilometrze. W zeszłym roku były postulaty o stuprocentową podwyżkę. Cały czas mówimy o celach maksymalnych. Dalej twierdzimy, że cenę weryfikuje rynek – mówi przewodniczący związku zawodowego taksówkarzy „Solidarność” Paweł Saturski.

Taksówkarze dwukrotnie, bezskutecznie składali propozycję uchwały do Rady Warszawy ze zmianą stawek w grudniu 2022 roku oraz w sierpniu. Kolejny protest 4 kwietnia w dniu sesji Rady Warszawy. Jeśli nie będzie porozumienia w sprawie podwyższenia stawek, taksówkarze wyjdą na ulice także dzień później.