Diagności będą protestować w Warszawie. „Prowadzenie SKP jest po prostu nieopłacalne”

Ogólnopolski protest stacji kontroli pojazdów odbędzie się w piątek w Warszawie. Od 19 lat nie zmieniła się cena zbadania technicznego. Koszt badania to 98 złotych brutto, co jest zdaniem protestujących nieproporcjonalne do kondycji rynku. Ich zdaniem, powinno być to co najmniej 200 złotych.