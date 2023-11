Protest jeszcze w tym roku. Warszawscy taksówkarze chcą wyższej opłaty maksymalnej Adam Abramiuk 20.11.2023 19:06 Protest warszawskich taksówkarzy jeszcze w tym roku. Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu w RDC, kierowcy domagają się zwiększenia tzw. opłaty maksymalnej. W czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił ich skargę na uchwałę Rady Warszawy. Teraz czekają na uzasadnienie i będą wnosić o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Taksówka (autor: Zdj. ilustracyjne)

Warszawscy taksówkarze jeszcze w tym roku będą protestować. Chodzi o zwiększenie opłaty maksymalnej za przejazd. Byli z tym już w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, ale ten odrzucił ich skargę na uchwałę Rady Warszawy. Kolejnym krokiem ma być wniesienie o kasację do NSA.

- W międzyczasie staramy się też rozmawiać z miastem - tłumaczy Paweł Saturski z Solidarności Taxi. - Jesteśmy po rozmowach wstępnych z biurem administracji i praw obywatelskich. Wnieśliśmy swoje zastrzeżenia zarówno co do wyroku, jak i również swoje uwagi dotyczące nieścisłości uchwały w stosunku do ustawy o transporcie drogowym. Zostały zapisane, mamy być w kontakcie - mówi.

Taksówkarze zapowiadają, że w tym roku planują protest. Nie wiadomo jeszcze w jakiej formie.

- Jest nieunikniony, jednak nie chcemy jednak utrudniać życia pasażerom - dodaje Saturski. - Wyjechać 1500 taksówek i zablokować miasto, czyli utrudnić życie naszym pasażerom. Kierowcy uczestniczący w proteście nie będą obsługiwać naszych klientów, nie zapewnimy im wzorowej obsługi, nie pojadą do pracy, nie pojadą na lotnisko, nie dojadą na dworzec, bo nie będzie taksówek. Skażemy ich na to, że będą musieli skorzystać z przejazdu aplikacyjnego i narazimy ich na niebezpieczeństwo. Nie tędy droga - wyjaśnia.





Uchwała dotycząca stawek maksymalnych w taksówkach nie była podnoszona od 22 lat. Taksówkarze domagają się zwiększenia ich o sto procent.

