Nie będzie podwyżek dla taksówkarzy. Radni: to przez wysoką inflację Adrian Pieczka 16.11.2023 19:52 Od 22 lat stawki taksówkarzy nie były zmieniane i na razie się to nie zmieni. Warszawscy radni brak podwyżek tłumaczą zbyt wysoką inflacją. Taksówkarze mają wystąpić o pisemne uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który odrzucił ich skargę. Stołeczni przewoźnicy grożą strajkiem.

Na podwyżki dla warszawskich taksówkarzy na razie nie ma szans (autor: UM Warszawa)

Na podwyżki dla warszawskich taksówkarzy na razie nie ma szans. Warszawscy radni tłumaczą to wciąż wysoką inflacją.

Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę taksówkarzy na uchwałę Rady Warszawy, ustalającą maksymalne stawki za przejazd. Te nie były zmieniane przez 22 lata. Stołeczni przewoźnicy grożą teraz strajkiem.

Wiceprzewodniczący rady z klubu Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura przypomina, że podwyższeniem stawek byli już w zeszłym roku.

— Na pewno o tym temacie trzeba dyskutować. To jest kwestia konkretnych rozwiązań, i tego, w jakiej skali mają być podwyżki. Tych szczegółów jest sporo, natomiast decydujący głos w tej sprawie ma rządząca większość — mówi Figura.

Radna KO Renata Niewitecka informuje, że w tej chwili nie prowadzą rozmów w temacie taksówkarzy.

— W ubiegłym roku podchodziliśmy do tematu. Był zdecydowany przeciw, a wynikało to z tego, że mamy bardzo wysoką inflację i nie chcemy dokładać kosztów naszym mieszkańcom — tłumaczy Niewitecka.

Taksówkarze mają wystąpić o pisemne uzasadnienie wyroku WSA. Następnym prawnym krokiem będzie wniesieni kasacji wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Te same ceny od 22 lat

Taksówkarze nie podnosili cen od 22 lat i w obliczu inflacji ich biznes jest po prostu na granicy, opłacalności. Dwukrotnie składali propozycję uchwały do Rady Warszawy ze zmianą stawek w grudniu 2022 roku oraz w sierpniu. Bezskutecznie.

– Sytuacja jest tragiczna, na skutek inflacji egzystujemy na granicy opłacalności – mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych M. St. Warszawa Paweł Saturski. – Stoimy w miejscu. My jako strona społeczna wnioskujemy o stuprocentowe podniesienie stawek maksymalnych. Co nie oznacza, że taksówki w Warszawie zaczną jeździć za 6 zł za kilometr. Myślę, że to rynek będzie weryfikował jaka ta podwyżka jest. Myślę, że te stawki będą podniesione w granicach 20 groszy z kilometra maksymalnie – tłumaczy.

Od początku roku z rynku taxi ubyło ponad 700 firm, głównie jednoosobowych działalności, przeszło 3 tys. kolejnych zawieszono.

STAWKI TAXI:

8,00 zł – opłata początkowa obejmująca zajęcie miejsca w taksówce i należność za pierwszy odcinek drogi

3,00 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie pierwszej (1) – obowiązuje w dni powszednie w godz. 6.00-22.00;

4,50 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie drugiej (2) – obowiązuje w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby;

6,00 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie trzeciej (3) – obowiązuje przy wyjazdach poza granice I strefy opłat taryfowych bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym, w dni powszednie w godz. 6.00-22.00;

9,00 zł – opłata za 1 km drogi na taryfie czwartej (4) – obowiązuje przy wyjazdach poza granice I strefy opłat taryfowych, bez wykorzystania jazdy w kierunku powrotnym, w dni powszednie w godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta w ciągu całej doby

40,00 zł – opłata za 1 godzinę postoju (na wszystkich taryfach).

Czytaj też: Śledczy po morderstwie koło Mławy. Odciął głowę siostrze przez „zaszłości rodzinne”