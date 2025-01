Ruszyła 12. edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie. Do kiedy można zgłaszać projekty? RDC 07.01.2025 17:54 Można już zgłaszać projekty do budżetu obywatelskiego w Warszawie. Dzisiaj ruszyła jego dwunasta edycja. W najbliższych dniach w stolicy odbędzie się szereg wydarzeń i działań informacyjnych związanych z budżetem obywatelskim. — Wierzę w to, że warszawiacy i warszawianki zmobilizują się i do 21 stycznia zaproponują wiele ciekawych projektów — powiedział Jacek Wiśnicki, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Startuje 12. edycja budżetu obywatelskiego (autor: UM Warszawa)

Od 7 stycznia do 21 stycznia można zgłaszać swoje pomysły do 12. edycji budżetu obywatelskiego. Nie trzeba być zameldowanym w Warszawie i nie trzeba być pełnoletnim, żeby aktywnie działać i zmieniać Warszawę.

W najbliższych dniach odbędzie się szereg wydarzeń i działań informacyjnych związanych z budżetem obywatelskim.

– Wprowadzone w 2024 roku zmiany w budżecie obywatelskim pozwolą mieszkańcom na zgłaszanie projektów na poziomie lokalnym. Do tej pory zdarzało się, że projekty, które dotyczyły np. jednego osiedla czy jednej ulicy, nie otrzymywały wystarczającej liczby głosów w dzielnicy. Nie mogły być więc realizowane. Dlatego zdecydowaliśmy o wydzieleniu specjalnej, tzw. lokalnej puli. Wiązało się to z koniecznością zmian w systemie DECIDIM, dlatego tegoroczny etap zgłaszania pomysłów jest krótszy. Wierzę jednak w to, że warszawiacy i warszawianki zmobilizują się i do 21 stycznia zaproponują wiele ciekawych projektów – powiedział Jacek Wiśnicki, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Pomoc przy pisaniu projektów

W piątek 11 stycznia, w godzinach od 10:00 do 14:00 w Centrum Kreatywności Targowa, przy ul. Targowej 56, eksperci będą wspierać pomysłodawców w pisaniu projektów.

Specjaliści od miejskiej zieleni, dróg i infrastruktury, a także projektów pomocowych, edukacyjnych i kulturalnych podzielą się swoją wiedzą podczas indywidualnych spotkań przy stolikach eksperckich. Podczas wydarzenia wystąpią też prelegenci, którzy przybliżą zasady 12.edycji i będą starali się zainspirować pomysłodawców.

Od 7 stycznia do 21 stycznia w dzielnicach odbywać się będą spotkania dla mieszkańców organizowane przez koordynatorów budżetu. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o obszarach lokalnych oraz uzyskać wskazówki i porady, dotyczące zgłaszania pomysłów. Terminy wszystkich spotkań dzielnicowych dostępne są na stronie.

Przez cały okres zgłaszania projektów pracownicy merytoryczni będą udzielać informacji telefonicznych i odpowiadać na maile. Kontakt do urzędników w dzielnicach, jednostkach i biurach dostępny jest na stronie. Zamieszczono tam także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz porady dla pomysłodawców.

Czytaj też: Ferie zimowe 2025. Kiedy wolne dla uczniów z Mazowsza? [SPRAWDŹ]