Najem krótkoterminowy i tzw. model berliński. Ekspert o propozycjach polityków Adam Abramiuk 13.10.2024 15:36 Model berliński jest dobry, ale diabeł tkwi w szczegółach – ekspert portalu rynekpierwotny.pl Marek Wielgo skomentował w Polskim Radiu RDC propozycję Lewicy na rozwiązanie problemu najmu krótkoterminowego. – Prawo unijne nakazuje wdrożenie w ciągu dwóch lat rejestrów mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo. I Polska to prawo musi wprowadzić. Natomiast osobną kwestią jest rozporządzenie unijne – zauważył.

Marek Wielgo (autor: RDC)

Wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski przekazał na antenie Polskiego Radia RDC, że Lewica ma w najbliższych dniach przedstawić propozycję rozwiązania problemu najmu krótkoterminowego.

Lewandowski wskazywał, że samorządy powinny móc kontrolować ten rynek i proponował tzw. model berliński. Do tego pomysłu odniósł się w „Magazynie ekonomicznym” ekspert portalu rynekpierwotny.pl Marek Wielgo.

– Mieszkania, w które stoją puste, gdzie właściciel nie mieszka na stałe albo gdzieś wyjeżdża na jakiś czas, mogą być wynajmowane bez ograniczeń do 90 dni. Oczywiście to musi być zarejestrowane. Właśnie ten rejestr jest kluczowy, bo to pozwoli poznać, jaka jest w ogóle skala tego zjawiska – powiedział.

Jak dodał Wielgo, Polska ma obowiązek, który nakłada na nią Unia Europejska.

– Prawo unijne nakazuje wdrożenie w ciągu dwóch lat rejestrów mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo. I Polska to prawo musi wprowadzić. Natomiast osobną kwestią jest rozporządzenie unijne. Ono nie mówi, w jaki sposób ma być ograniczony ten najem krótkoterminowy. Tu już prawdopodobnie powstanie ustawa w tej sprawie, która będzie to regulowała – podkreślił.

Według badań Uniwersytetu Warszawskiego w Śródmieściu 3 proc., a w całej Warszawie ok. 1 proc. mieszkań jest przeznaczonych na najem krótkoterminowy.

