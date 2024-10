Mieszkania w Warszawie tylko dla najbogatszych? „Osiągane są zawrotne ceny” Adam Abramiuk 11.10.2024 21:17 17 365 zł za m2 — taka była średnia cena metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Warszawie w lipcu tego roku. Kredyty stają się coraz mniej dostępne, a liczba oczekujących na mieszkanie socjalne wciąż jest długa. Czy to oznacza, że na mieszkanie w Warszawie mogą liczyć jedynie najbogatsi? Na ten temat dyskutowaliśmy podczas „Debaty RDC”

Debata RDC (autor: RDC)

W Polskim Radiu RDC debatowaliśmy nad dostępnością lokali dla mieszkańców stolicy — czy służą wyłącznie najbogatszym? W lipcu tego roku średnia cena metra kwadratowego mieszkania na rynku pierwotnym w Warszawie wynosiła 17 365 zł za m2.

Michał Leszczyński z Polskiego Związku Firm Deweloperskich zaznaczył, że rozpoczynanie nowych inwestycji mieszkalnych w dużych miastach jak Warszawa jest problematyczne, ze względu na sytuację gruntową.

— To widać, chociażby na przetargach dotyczących zbywania tych nielicznych działek miejskich. Tam osiągane są zawrotne ceny i to jest wydaje się taki najlepszy komentarz rynku do tego, czy gruntów brakuje, czy nie. One są oczywiście też kupowane w transakcjach zupełnie komercyjnych i tam również te ceny gruntu stale rosną i składają się na rosnącą cenę mieszkań w Polsce — powiedział Leszczyński.

Prezes TBS Praga-Południe Karol Kretkowski wskazał, że stawianie budownictwa społecznego jest utrudnione przepisami.

— Nie możemy rozpoczynać nowych inwestycji. Zresztą nie tylko my. Przepis ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami obowiązuje już od 13 miesięcy. Przepis ten powoduje, że wniesienie nieruchomości do jakiejkolwiek spółki, której właścicielem jest samorząd, staje się niedozwoloną pomocą publiczną. W przyszłym roku oddamy 3 inwestycje, natomiast przez te 13 miesięcy nie mogliśmy dostać żadnej nowej działki — wyjaśniał Kretkowski.

Karolina Więckiewicz z Fundacji Habitat for Humanity Poland wskazała, że wiele osób ma mieszkania, jednak nie decyduje się ich wynajmować i wtedy stoją puste.

— Jednym z tych powodów jest obawa przed tym, że nie będzie wpływał czynsz, że trzeba się kontaktować z najemcą i załatwiać tam te wszystkie sprawy. Kwestia tego, że być może to mieszkanie nie jest w takim stanie, w jakim chcielibyśmy je wynajmować — podkreśliła Więckiewicz.

W Warszawie 18 października ruszy Społeczna Agencja Najmu, która ma pomagać właścicielom i pośredniczyć w wynajmie lokali.

Czytaj też: Nielegalne składowiska na Mazowszu. „Utylizacja odpadów to koszt miliarda złotych”