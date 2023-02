W Pałacu Prezydenckim trwają rozmowy delegacji Polski i USA Przemysław Paczkowski 21.02.2023 12:19 Od ceremonii oficjalnego powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie przez prezydenta Andrzeja Dudę rozpoczęła się we wtorek po południu wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie. Teraz trwają rozmowy głów państw w wąskim gronie.

W Pałacu Prezydenckim trwają rozmowy delegacji Polski i USA (autor: PAP/Marcin Obara)

Prezydent Andrzej Duda podziękował we wtorek prezydentowi USA Joe Bidenowi za poniedziałkową wizytę w Kijowie. "To było niezwykle spektakularne posunięcie, strategiczne i polityczne, wzmacniające morale obrońców Ukrainy" - powiedział Duda podczas spotkania z Bidenem w Pałacu Prezydenckim.

- Chciałem podziękować za wczorajszą wizytę w Kijowie. To było niezwykle spektakularne posunięcie strategiczne i polityczne, niezwykle ważny sygnał polityczny przede wszystkim oczywiście dla Ukrainy. W ogromnym stopniu, jestem przekonany, wzmacniający morale obrońców Ukrainy i tych wszystkich, którzy decydują dzisiaj o obronie Ukrainy, jak mój przyjaciel Wołodymyr Zełenski, jego współpracownicy - zwrócił się do Bidena polski prezydent.

Dodał, że wizyta w Kijowie to był także "niezwykły gest pokazany naszym sojusznikom w NATO i w ogóle ludziom, którzy stoją po stronie wolnego świata". - A także tym, którzy łamią międzynarodowe zasady, którzy napadli na suwerenne, niepodległe państwo jakim jest Ukraina, którzy bombardują domy, którzy niszczą infrastrukturę służąca na co dzień ludziom do normalnego życia - oświadczył Duda.

- Myślę tutaj niestety o naszych europejskich sąsiadach, myślę o Rosji, o władzach Rosji, o prezydencie Putinie - powiedział prezydent RP.

Prezydent @AndrzejDuda: Wizyta @POTUS w Kijowie to był szczególny gest wobec Ukrainy, wobec naszych sojuszników, ale także tych, którzy atakują suwerenny kraj. To znak, że wolny świat nie zapomina. pic.twitter.com/1fvLxsC8Ct — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023

Stany Zjednoczone i Polska nawzajem się potrzebują

- Stany Zjednoczone potrzebują Polski, tak samo jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych - mówił prezydent USA Joe Biden podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą.

Amerykański przywódca dziękował za zaproszenie do Polski w tym szczególnym momencie. Przypomniał też o swojej wizycie w naszym kraju w ubiegłym roku. - Odwiedziliśmy bazę, w której polscy i amerykańscy żołnierze służyli ramię w ramię, pokazując naszą siłę do odstraszania wszelkiej agresji wobec NATO - mówił.

- Wyraźnie powiedziałem, że Stany Zjednoczone potrzebują Polski, tak samo jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych. Nasza rola w świecie wykracza poza Europę. Musimy mieć bezpieczeństwo w Europie, to podstawowa kwestia i o największej konsekwencji - mówił prezydent.

- Bardzo jasno, wyraźnie powiedziałem, że zobowiązania Stanów Zjednoczonych i naszych sojuszników, i partnerów do wspierania Ukrainy przetrwały - dodał.

"Dziękuję Polsce"

- Dziękuję Polsce i Polakom za pomoc Ukrainie; to, co zrobiliście, było naprawdę niezwykłe - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą. Podkreślił, że "żelazne zobowiązanie" USA i partnerów do wspierania Ukrainy przetrwa.

Prezydent Stanów Zjednoczonych dziękował prezydentowi Dudzie "za to, jak Polska pomaga narodowi ukraińskiemu". - To, co zrobiliście, jest naprawdę niezwykłe - podkreślił amerykański przywódca.

Zwrócił uwagę, że w zeszłym roku - podczas swojej wizyty w Polsce w marcu - obserwował, jak mieszkańcy Ukrainy przekraczali polską granicę. - Te dzieci, te żony, które zostawiły swoich mężów i ojców; to było coś niesamowitego powitać te 1,7 czy 1,8 mln ludzi przybywających tutaj jako uchodźcy - zaznaczył Biden.

Zapewnił też, że to "żelazne zobowiązanie" USA i partnerów do wspierania Ukrainy przetrwa.

- Nasze siły będą w Polsce. W tej chwili tworzymy nowe strategiczne partnerstwo, mamy zamiar zbudować nowe elektrownie jądrowe i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski na pokolenia - mówił prezydent USA.

Powitanie prezydenta USA

W ceremonii przywitania prezydenta USA uczestniczył m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef MSZ Zbigniew Rau, szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych i szef BBN Jacek Siewiera.

🇵🇱🇺🇸 Rozpoczyna się historyczna, druga w ciągu niecałego roku wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce. To jasny sygnał zaangażowania USA w bezpieczeństwo naszej części Europy. pic.twitter.com/z5Akp0wAUZ — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023

Teraz przywódcy Polski i USA rozmawiają w wąskim gronie, a następnie zaplanowano rozmowy dwustronne delegacji.

W Pałacu Prezydenckim trwa rozmowa Prezydentów @AndrzejDuda i @POTUS m. in. o bezpieczeństwie Polski w ramach wschodniej flanki NATO. pic.twitter.com/kZArCFU5Nj — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 21, 2023

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, głównymi tematami ma być wsparcie dla Ukrainy, konieczność uszczelnienia sankcji nałożonych Rosję, ale przede wszystkim wzmacnianie relacji dwustronnych z Polską.

Rozmowa na początku ma odbyć się w wąskim gronie. Po stronie polskiej towarzyszyć prezydentowi ma Marcin Przydacz szef Biura Polityki Międzynarodowej. Po stronie amerykańskiej Jake Sullivan doradca prezydenta ds. Bezpieczeństwa.

Spotkanie ma potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Później kolejne w szerszym gronie, m.in. z ministrami i osobami towarzyszącymi w delegacji.

Zamknięty Trakt Królewski; tramwaje nie kursują Al. Jerozolimskimi i Marszałkowską

"Od godz. 11 zamknięty dla ruchu Trakt Królewski. Tramwaje nie kursują Al. Jerozolimskimi (między pl. Starynkiewicza a rondem Waszyngtona) oraz ul. Marszałkowską (między ul. Stawki a pl. Zbawiciela) oraz ul. Marszałkowska (na odc. Stawki – pl. Zbawiciela)" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Zamknięta została też Trasa W-Z (Al. "Solidarności" i Most Śląsko-Dąbrowski – na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Targowej) oraz Wisłostrada (na odc. od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego).

Autobusy i tramwaje zostały skierowana na trasy objazdowe.

Stołeczny ratusz apeluje, by korzystać z komunikacji szynowej: metra i pociągów. Na czas wizyty prezydenta Joe Bidena wprowadzono wzajemne honorowanie biletów.

"Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Ruch w centrum miasta jest znikomy. Widać, że kierowcy omijają Śródmieście. Będzie to mieć ogromny wpływ na bezpieczeństwo przejazdu kolumny prezydenckiej" - przekazał przed godz. 11 rzecznik komendanta stołecznego policji nadkom. Sylwester Marczak.

We wtorek w Warszawie prezydent USA spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i wygłosi przemówienie do narodu polskiego przed Arkadami Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego. W środę weźmie udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki poświęconym dalszemu wsparciu Ukrainy.

Czytaj też: Joe Biden jest już w Warszawie. Na lotnisku Chopina w Warszawie wylądował Air Force Two