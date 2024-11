Awaria na budowie metra Chrzanów. Kiedy otwarcie Szeligowskiej? Miłosz Kuter 04.11.2024 20:19 Badania gruntu ocenią czy ul. Szeligowska w Warszawie jest bezpieczna dla mieszkańców. Po tym, jak droga w tym miejscu została podmyta, przejazd dla samochodów został zamknięty do odwołania. Doszło tam do wycieku wody na placu budowy stacji metra Chrzanów.

Awaria na Bemowie (autor: UD Bemowo)

Jeszcze przynajmniej kilka dni ulica Szeligowska będzie zamknięta dla ruchu. To dlatego, że potrzebne są badania gruntu, by ocenić, czy droga jest bezpieczna dla mieszkańców po tym, jak została podmyta przez wyciek wody na placu budowy stacji metra Chrzanów.

Jak tłumaczy Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy wykonawcy inwestycji firmy Gullermark, udało się już zatamować strumień wody, ale to nie koniec prac naprawczych.

- Przystępujemy do badań gruntu i badań nawierzchni ulicy i tego, co pod tą ulicą się znajduje, oraz instalacji podziemnych, wodociągu, gazu, światłowodów. Po tej ocenie, która potrwa co najmniej kilka dni, będzie możliwe podanie dokładnej daty uruchomienia dla ruchu ulicy Szeligowskiej. Na razie wciąż pozostaje ona zamknięta - mówi.

Prace naprawcze na ulicy będą prowadzone przy wsparciu miejskich służb. Na razie nie wiadomo, czy awaria wpłynie na termin ukończenia prac przy stacji metra.

Czytaj też: Awaria na Szeligowskiej poważniejsza niż zakładano. Ulica zamknięta do odwołania