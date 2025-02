Zmiany na Trasie Łazienkowskiej. Jak się jeździ po feriach w Warszawie? Adrian Pieczka 17.02.2025 07:06 Większy ruch wrócił na ulice Warszawy - województwo mazowieckie zakończyło już ferie. Od weekendu inaczej jeździmy na jednej z głównych tras w Warszawie - drogowcy otworzyli zmodernizowany, północy wiadukt Trasy Łazienkowskiej. Tam stanął dziś nasz wóz transmisyjny, z którego nasz reporter relacjonuje, jak jeździ się w stolicy.

Trasa Łazienkowska (autor: RDC)

W Polskim Radiu RDC sprawdzamy ruch na drogach w pierwszy poniedziałek po feriach. Od weekendu inaczej jeździmy na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Tam stanął nasz wóz transmisyjny razem z reporterem. Jak mówi, ruch jest tam zdecydowanie spowolniony, ale nie ma większych utrudnień. Sznur samochodów jadących w stronę centrum zaczyna się na wysokości Kanału Wystawowego.

Kierowcy jadący do centrum wjeżdżają na nowy wiadukt za ulicą Saską, a wracający – zmieniają jezdnię na węźle z Wałem Miedzeszyńskim.

Obecnie dostępny jest jeden pas w każdym kierunku. Najpóźniej od środy, 19 lutego, na nowym wiadukcie dostępne będą trzy pasy – jeden do centrum i dwa w kierunku Grochowa i Wawra.

Wróci zjazd z Trasy Łazienkowskiej od strony Saskiej Kępy na Wał Miedzeszyński w kierunku Pragi-Północ i Wawra.

– Zamknięcie południowego wiaduktu oznacza jednak konieczność wygrodzenia wjazdu z Wału Miedzeszyńskiego na Trasę Łazienkowską w stronę Grochowa – nieczynne będą estakady od strony Pragi-Północ i Wawra – wyjaśniła Choińska-Ostrowska. Objazdy poprowadzą do alei Waszyngtona lub ulicy Fieldorfa.

Ruch pomiędzy ulicą Saską i Kanałem Wystawowym nadal będzie odbywał się jezdnią południową. Tak jak dotychczas będą tu trzy pasy – jeden do centrum i dwa w drugim kierunku, przy czym jeden z nich pozostanie buspasem.

Zmieni się organizacja ruchu na skrzyżowaniu z ulicą Międzynarodową. Straci ona połączenie z Trasą Łazienkowską. Objazd będzie prowadził ulicą Zwycięzców i Wałem Miedzeszyńskim.

Zmiany trasy autobusów

Swoje trasy od poniedziałku 17 lutego, w jednym kierunku, zmienią autobusy linii 411 i E-1. I tak, autobusy 411 w stronę stacji metra Politechnika, pojadą ulicą Saską do Zwycięzców, Wału Miedzeszyńskiego i dalej wjadą na Trasę Łazienkowską – do swojej stałej trasy. W przeciwną stronę, czyli na Gocław lub do Starej Miłosnej, trasa się nie zmieni.

Autobusy linii E-1 pojadą inaczej w stronę Gocławia. Z Wału Miedzeszyńskiego E-1 skręcą w ulicę Zwycięzców i nią dojadą do Saskiej i do swojej stałej trasy. W kierunku stacji metra Stadion Narodowy trasa się nie zmieni.

Kierowcy przejadą ulicą Paryską pod Trasą Łazienkowską, ale będą tu mieli trochę węziej niż dotychczas. Zamknięty pozostanie przejazd pod wiaduktami ulicami Wąchocką i Bajońską. Na obu tych ulicach w dalszym ciągu będzie ruch dwukierunkowy. W związku z tym kierowcy nie będą mogli na nich parkować.

Drogowcy otworzą drogę dla rowerów po północnej stronie Trasy Łazienkowskiej, ale zamkną tę po drugiej stronie.

Piesi przejdą pod wiaduktami tylko po jednej stronie ulicy Paryskiej – tymczasowym przejściem wyznaczonym na jezdni. Nie przejdą natomiast pod Trasą Łazienkowską ulicami Bajońską i Wąchocką ani po południowej stronie trasy pomiędzy Bajońską i Rapperswilską. Zamknięte pozostaną przejście i przejazd dla rowerów pod wiaduktami na wysokości ulic Rapperswilskiej i Wandy.

Przebudowa al. Stanów Zjednoczonych

Poza pracami przy wiaduktach, na Trasie Łazienkowskiej trwa przebudowa jezdni północnej alei Stanów Zjednoczonych – od ulicy Bajońskiej do Międzynarodowej.

– Początkowo projekt zakładał wymianę jedynie górnej warstwy nawierzchni, ale w trakcie prac okazało się, że głębiej położone warstwy jezdni są w złym stanie technicznym i konieczna jest ich wymiana. Wymagało to opracowania i wdrożenia projektu zamiennego – przekazała rzeczniczka SZRM dodając, że termin oddania inwestycji został, w związku z tym, przesunięty na lipiec 2026 roku.

Wiadukty nad ulicami Paryską i Bajońską powstały w 1974 roku jako część Trasy Łazienkowskiej. Z powodu złego stanu technicznego wymagały przebudowy.

Na odcinku alei Stanów Zjednoczonych od ulicy Bajońskiej do Międzynarodowej wybudowane zostaną ekrany akustyczne, a na przebudowanych jezdniach pojawi się tzw. cicha nawierzchnia. Nowe oświetlenie i oznakowanie sprawią, że droga stanie się bezpieczniejsza. Zasadzona zostanie także nowa zieleń – drzewa, krzewy oraz liczne byliny i pnącza.

