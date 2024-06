Nowy Świat, pl. Na Rozdrożu i Wał Miedzeszyński. Utrudnienia w Warszawie RDC 24.06.2024 06:13 Od dziś utrudnienia dla kierowców w kolejnych trzech miejscach w Warszawie. Drogowcy rozpoczęli prace w Śródmieściu na pl. Na Rozdrożu oraz u zbiegu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Roboty także po drugiej stronie Wisły - na przejściu i przejeździe rowerowym u zbiegu Wału Miedzeszyńskiego i Fieldorfa.

Prace drogowców (autor: UM Warszawa)

W Warszawie dziś w trzech miejscach ruszają kolejne prace drogowe. Utrudnienia między innymi w Śródmieściu.

Prace na pl. Na Rozdrożu

Drogowcy pracujący na placu Na Rozdrożu zamknęli przejazd z alei Szucha na Trasę Łazienkowską w stronę Pragi-Południe. Zostały wyznaczone objazdy. Przez dwa tygodnie kierowcy nie zjadą z alei Szucha na Trasę Łazienkowską, w kierunku Wisłostrady i Pragi-Południe. W tym czasie robotnicy wymienią tu nawierzchnię.

Objazd utrudnień poprowadzi prosto aleją Szucha do placu Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi do ulicy Pięknej, przez rondo Sedlaczka i ulicą Łazienkowską do Wisłostrady. Do Trasy Łazienkowskiej będzie można też dojechać ulicą Waryńskiego.

Drogowcy zapowiadają, że zamknięcie łącznicy potrwa do poniedziałku, 8 lipca.

Awaria na Nowym Świecie

W związku z usuwaniem skutków awarii wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Nowy Świat i Świętokrzyskiej, nie ma przejazdu w stronę ronda de Gaulle’a oraz skrętu z Nowego Światu w kierunku Marszałkowskiej. Zmieniły się trasy autobusów.

Robotnicy zajęli pas Nowego Światu prowadzący w stronę ronda de Gaulle’a zaraz za skrzyżowaniem z ulicą Świętokrzyską. Przejście dla pieszych w tym miejscu zostało przesunięte bliżej skrzyżowania.

Wygrodzony został też lewoskręt dla jadących z Nowego Światu od ronda de Gaulle’a w stronę Marszałkowskiej.

Równolegle rozpoczął się remont Krakowskiego Przedmieścia pomiędzy Senatorską a Królewską.

Komunikacja miejska

Autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E-2 i N44 pojadą zmienionymi trasami. 111 w kierunku Gocławia pojedzie ulicami: Świętokrzyską, Kopernika, Tamka, mostem Świętokrzyskim i Wybrzeżem Szczecińskim. Autobusy: 116, 180 i 503 zostaną skierowane na trasę przebiegającą ulicami: Senatorską, Wierzbową (w przeciwnym kierunku Focha i Moliera), przez plac Piłsudskiego i Królewską, a na dalszym odcinku: Świętokrzyską, Kopernika, Tamka, Kruczkowskiego i Książęcą. Linie 128 i 175 (tylko w kierunku Szczęśliwice i Lotnisko Chopina) będą kursowały Senatorską, Wierzbową i przez plac Piłsudskiego, a prace na Nowym Świecie ominą ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską.

Autobusy 178 w kierunku Skoroszy i nocne N44 do Dworca Centralnego pojadą ulicami: Senatorską, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską i Marszałkowską. 178 wróci ulicami: Mazowiecką, przez plac Małachowskiego, Królewską, przez plac Piłsudskiego, Focha, Moliera i Senatorską, a N44 – Marszałkwoską i Krolewską. Linia E-2 zakończy kursowanie na przystanku Ordynacka, skąd pojedzie ulicami Nowy Świat, Świętokrzyską, Kopernika, Tamka, Kruczkowskiego i Książęcą.

Naprawę wstępnie zaplanowano na dwa tygodnie. Ponieważ uszkodzenie zlokalizowane jest kilka metrów pod ziemią, dokładny zakres prac będzie znany po jego odkryciu. Termin zakończenia robót może ulec zmianie.

Przebudowa przejazdu rowerowego przez Wał Miedzeszyński

W poniedziałek, 24 czerwca, miejscy drogowcy rozpoczęli też prace na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym przez ulicę Wał Miedzeszyński przy Fieldorfa.

Przed majówką została wyremontowana nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego na koronie Wału Miedzeszyńskiego. Obecne prace to ostatni etap realizacji projektu z budżetu obywatelskiego. Będą polegały na wymianie nawierzchni w rejonie przejazdu rowerowego łączącego Wał z ulicą Fieldorfa oraz jego poszerzenie do trzech metrów, czyli szerokości zgodnej z obecnymi przepisami.

Zwężenie jezdni

Podczas robót przejście dla pieszych będzie węższe, a przejazd rowerowy zamknięty. Drogowcy zajęli lewe pasy obu jezdni ulicy Wał Miedzeszyński w rejonie skrzyżowania z Fieldorfa. Wszystkie relacje pozostają bez zmian.

Utrudnienia potrwają około tygodnia. W przyszłości, w ramach osobnego projektu, w planach Zarządu Dróg Miejskich jest też remont drogi rowerowej na samej ulicy Fieldorfa.

