Strefa Czystego Transportu w Warszawie już od lipca. Co musi zrobić kierowca? Miłosz Kuter 10.06.2024 20:34 Mniej niż miesiąc do wprowadzenia Strefy Czystego Transportu w Warszawie. Ta ma zacząć obowiązywać 1 lipca. Obejmie 7 procent stołecznych ulic - większość Śródmieścia oraz fragmenty Woli, Pragi Północ i Pragi Południe.

Strefa Czystego Transportu w Warszawie wejdzie w życie już 1 lipca. Obejmie 7 procent stołecznych ulic - większość Śródmieścia oraz fragmenty Woli, Pragi Północ i Pragi Południe. Wjechać do niej nie będzie mogło około 3 procent wszystkich pojazdów w stolicy.

- Realnie obostrzenia dotyczą jednak połowy tych aut - wskazuje dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. - To są samochody, które są napędzane olejem, czyli słynne diesle wyprodukowane przed 2005 rokiem i samochody benzynowe, które zostały wyprodukowane przed 1997 rokiem - tłumaczy.



Część mieszkańców będzie mogła ubiegać się o zwolnienia. To miedzy innymi ci, którzy płacą w stolicy podatki, a także osoby po 70. roku życia. Wniosek można złożyć przez internet lub w stacjonarnym punkcie ZDM-u w centrum miasta.

- Do końca roku będziemy testować pewną metodę na wyłapywanie kierowców łamiących przepisy - mówi Jakub Dybalski, rzecznik ZDM-u. - Taki mobilny punkt kontroli. To będzie taka kamera na takim dużym pałąku. Gdzieś tam 200-300 metrów dalej będzie sobie stał radiowóz straży miejskiej i strażnicy będą widzieli dzięki tej kamerze tablice rejestracyjne aut, które przejeżdżają obok znaku wjazdu do strefy - wyjaśnia.





Mandat za złamanie przepisów wyniesie nawet 500 złotych. W najbliższych tygodniach pojawią się także specjalne znaki drogowe, które zasygnalizują wjazd do nowo powstałej Strefy Czystego Transportu.

Strefa Czystego Transportu - najważniejsze informacje

Ograniczony zostanie wjazd pojazdów z silnikiem benzynowym (w tym LPG) starszych niż 27 lat lub niespełniających normy Euro 2 oraz pojazdów z silnikiem Diesla (w tym LPG) starszych niż 19 lat lub niespełniających normy EURO 4. Szczegóły TUTAJ .

. Przez pierwsze 3,5 roku zwolnieni z nich będą mieszkańcy stolicy rozliczający w niej podatki. Wymogi będą więc dotyczyły tylko 3 proc. pojazdów w Warszawie.

Sprawdź, czy Twoje auto jest również zwolnione z wymogów . Seniorzy (ukończone 70 lat) i osoby z niepełnosprawnością będą zwolnieni bezterminowo, co potwierdzi specjalna nalepka.

. Seniorzy (ukończone 70 lat) i osoby z niepełnosprawnością będą zwolnieni bezterminowo, co potwierdzi specjalna nalepka. Osoby zwolnione z wymogów SCT w Warszawie mogą od początku czerwca złożyć wniosek o uprawnienia i nalepkę stacjonarnie w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich oraz przez internet. Został uruchomiony specjalny punkt stacjonarny znajdujący się przy ul. Chmielnej 124 (wejście od strony ul. Żelaznej). Wniosek można też wygodnie złożyć online na stronie SprawdzSCT.zdm.waw.pl . Panel pozwala na sprawdzenie czy dany samochód w ogóle potrzebuje mieć naklejkę, a następnie umożliwia złożenie wniosku.

. Panel pozwala na sprawdzenie czy dany samochód w ogóle potrzebuje mieć naklejkę, a następnie umożliwia złożenie wniosku. Łącznie SCT obejmie obszar 37 km kw., czyli 7 proc. powierzchni stolicy. Ulice graniczne będą znajdowały się poza strefą czystego transportu. Zobacz MAPĘ.

