Kiedy przebudowa placu Narutowicza? Nowy burmistrz Ochoty: to dla mnie priorytet Przemysław Paczkowski 10.06.2024 10:46 Przebudowa placu Narutowicza absolutnym priorytetem nowego burmistrza dzielnicy Ochota. Według wstępnych założeń, prace na placu miały zostać przeprowadzone w latach 2021–2022. Wszystko się opóźnia przez modernizację linii średnicowej realizowanej przez PKP PLK.

Plac Narutowicza w Warszawie (autor: Emptywords, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Zdaniem nowego burmistrza Ochoty Piotra Krasnodębskiego przebudowa placu Narutowicza powinna zostać zrealizowana w tej kadencji. Inwestycja opóźnia się przez modernizację linii średnicowej realizowanej przez PKP PLK. Prace, według założeń, miały być przeprowadzone w latach 2021-2022.

- Trzeba to w końcu zrealizować. Nie może to w ten sposób wyglądać jak za czasów Gomółki dosłownie. Dla mnie to jest absolutny priorytet. Więc jeśli tylko będzie można zrealizować tę przebudowę, jeśli tylko będzie czas, jeśli tylko będą środki finansowe, chciałbym to w pierwszej kolejności robić - mówi Piotr Krasnodębski.



- Czekamy na konkretny plan ze strony PKP PLK - mówi natomiast prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Wszystko zależy od tego, jakie decyzje w końcu zapadną już oficjalnie. My będziemy się do tego dostosowywać. Tam, gdzie będziemy mogli wykonywać inwestycje, tak żeby nie marnować środków publicznych, takie decyzje będziemy podejmować. Tam, gdzie niestety doprowadziłoby do tego, że po kilku latach musielibyśmy na nowo dokonywać inwestycji czy remontów, to ze względów racjonalnych oczywiście nie ma to sensu - wyjaśnia.



- W Wieloletniej Prognozie Finansowej mamy zabezpieczone środki na ten cel - zapewnia rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta Agata Choińska-Ostrowska. - W budżecie Warszawy środki na przebudowę placu Narutowicza i ulicy Grójeckiej przewidziane są do roku 2026 i działamy w taki sposób, aby tego terminu dotrzymać - wskazuje.





Jak wynika z rekomendacji zewnętrznej firmy dla stołecznego ratusza, przebudowa placu Narutowicza powinna rozpocząć się po przebudowie linii średnicowej, czyli według obecnych zapowiedzi co najmniej po 2030 roku. Plac Narutowicza ma pełnić ważną funkcję w obsłudze tramwajowej tras objazdowych na czas zamknięcia Alei Jerozolimskich i przebudowy wiaduktu ulicy Towarowej.

