Zieleń w miejsce betonu przed dawnym Kinem Moskwa? Będą dodatkowe nasadzenia Przemysław Paczkowski 09.06.2024 16:21 Przed dawnym kinem Moskwa ma pojawić się zieleń zamiast betonu. Warszawa posadzi dodatkowe krzewy i byliny w pobliżu skrzyżowania ulic Puławskiej i Rakowieckiej. Aktywiści plac przed znajdującym się tam centrum handlowym nazywają betonową pustynią.

Więcej dróg dla rowerów na Puławskiej w Warszawie. (autor: Tramwaje Warszawskie)

- Nasadzenia odbędą się przy okazji budowy ścieżki rowerowej wzdłuż Puławskiej - zapowiada rzecznik Tramwajów Warszawskich, Maciej Dutkiewicz. - Trwa projektowanie i uzgadnianie z innymi jednostkami miejskimi dokładnego, co do centymetra, przebiegu dróg rowerowych i instalacji, jak to wszystko ma wyglądać. Przewidziane są zmiany, trzeba będzie zdjąć płyty betonowe. Będzie droga rowerowa i miejsce na zieleń - dodaje.

- Zieleń pojawi się również od strony ul. Rakowieckiej - dodaje Dutkiewicz. - Mówimy o dwóch stronach ulicy Puławskiej. W przypadku tej strony przy dawnym Kinie Moskwa przewidujemy zieleń w postaci krzewów i bylin. To jeszcze nie jest przesądzone. Jeżeli chodzi o stronę ulicy Rakowieckiej, to tutaj też jest przewidziana zieleń - podkreśla.

Miasto posadzi również drzewa na nowych przystankach tramwajowych przy ulicy Puławskiej.

