Przebudowa przystanku Reguły. Od niedzieli zmiany w kursowaniu WKD RDC 08.06.2024 16:17 Jutro Warszawska Kolej Dojazdowa rozpoczyna przebudowę przystanku Reguły. Tego samego dnia przywrócone zostanie kursowanie pociągów WKD do stacji Warszawa Śródmieście.

Zmiana organizacji ruchu na kolei (autor: Warszawska Kolej Dojazdowa/FB)

Warszawska Kolej Dojazdowa poinformowała, że równocześnie z przywróceniem w niedzielę, 9 czerwca, kursowania pociągów WKD do stacji Warszawa Śródmieście, rozpocznie przebudowę przystanku Reguły.

„Inwestycja obejmie w pierwszej kolejności przebudowę skomplikowanego układu odwodnienia torowiska wraz z przebudową usytuowanego pod peronami przepustu, które wymuszą wprowadzenie czasowych ograniczeń w ruchu pociągów na poszczególnych torach” – dodała WKD.

Zmiany WKD przy Regułach

W pierwszej fazie na odcinku od Komorowa do Reguł zostanie wyłączony tor nr 2 (prawy w kierunku Warszawy). Pomiędzy stacją Komorów i przystankiem Warszawa Reduta Ordona ruch pociągów będzie się odbywać w obydwu kierunkach wyłącznie po sąsiednim torze nr 1, natomiast dzięki zabudowie peronu tymczasowego naprzeciwko parkingu przed Urzędem Gminy Michałowice po torze nr 2 wyruszą pociągi w skróconej relacji Reguły – Warszawa Śródmieście WKD.

Na odcinku Komorów – Reguły zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa, która z uwagi na utrudnienia związane z przebudową układu drogowego w Pruszkowie pojedzie krótszą trasą przez Pęcice.

Część pociągów kończących bieg na stacji Komorów zostanie skomunikowana z połączeniami zastępczej komunikacji autobusowej udającej się przez osiedle Staszica do stacji PKP w Pruszkowie, a następnie do osiedli Tworki i Malichy.

Podróżni z południowej i wschodniej części Pruszkowa będą mogli skorzystać z komunikacji miejskiej obsługiwanej przez ZTM, tj. z linii SKM S1 oraz autobusów 717 (na części trasy) i 817 (na całej trasie), w których honorowane będą wszystkie bilety WKD.

Faza związana z wyłączeniem toru nr 2 potrwa do końca czerwca, natomiast od połowy lipca do połowy sierpnia roboty przeniosą się na tor nr 1 (prawy w kierunku Grodziska Mazowieckiego). "Zasadnicze prace powinny zakończyć się do połowy sierpnia br. – równolegle z oddaniem do użytku toru nr 2 w obrębie stacji Warszawa Zachodnia. Długi weekend sierpniowy powinien być zatem pierwszym od dłuższego czasu bez żadnych ograniczeń na linii kolejowej WKD" - dodała WKD.

Przewoźnik deklaruje, że wszelkie prace wykończeniowe w obrębie nowych peronów w Regułach powinny być zakończone na przełomie września i października br.

