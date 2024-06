Kierowcy krytyczni wobec SCT w Warszawie. „To ograniczy wolność społeczeństwa”

To wszystko dzieje się zbyt szybko i ograniczy naszą wolność — warszawscy kierowcy są krytyczni wobec Strefy Czystego Transportu. Ta zacznie obowiązywać już 1 lipca. Obejmie siedem procent stołecznych ulic — większość Śródmieścia oraz fragmenty Woli, Pragi Północ i Pragi Południe. — Ludzie pewnie będą kombinować. Zaraz znajdą na to „kruczek”, żeby jednak wjeżdżać, bo ograniczy to trochę wolność społeczeństwa — usłyszał nasz reporter.