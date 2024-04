Sąsiedzki konflikt o pieniądze i kota. W ruch poszedł młotek RDC 20.04.2024 10:34 Śródmiejscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn w wieku 44 i 59 lat, którzy pobili sąsiada m.in. młotkiem. Chcieli go okraść i załatwić stare porachunki, których przyczyną był kot. Ich ofiara, 31-latek, dał kiedyś jednemu ze sprawców kotka, a potem go zabrał.

Pobili sąsiada młotkiem, poszło o pieniądze i kota (autor: Zdjęcie ilustracyjne/policja.pl)

Sąsiedzki konflikt trwał od kilku lat, ale ostatnio doszło do zaostrzenia. 44-letni Wiktor B. i jego wspólnik 59-letni Sławomir P. napadli na młodszego sąsiada, gdy wracał z pracy. Napastnicy bili i kopali go po całym ciele. Używali też młotka owiniętego reklamówką, żeby nie zostawić śladów na narzędziu.

Napadnięty 31-latek miał szczęście

"Po chwili na miejscu pojawili się policjanci, którzy przerwali całe zajście. Zatrzymali na gorącym uczynku trzech mężczyzn, a poszkodowanemu udzielili pomocy medycznej. Przy jednym z nim znaleźli nożyczki, drugi z kolei na widok funkcjonariuszy odrzucił młotek" - przekazał sierż. szt. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy.

Motywy napaści były dwa: sprawcy chcieli ukraść ofierze pieniądze oraz zemścić się za odebranie wcześniej podarowanego kota. Pobity mężczyzna doznał licznych obrażeń, w tym głowy. Trafił do szpitala. Napastnicy zostali przewiezieni do komendy, gdzie okazało się, że mają dwa promile alkoholu w organizmie.

Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Szymon Banna przekazał, że po wytrzeźwieniu dwóch zatrzymanych - Wiktor B. oraz Sławomir P. zostało doprowadzonych do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu, za co grozi im teraz od 3 do 15 lat pozbawienia wolności.

Mężczyźni złożyli wyjaśnienia przed prokuratorem

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o ich tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Sąd przychylił się do wniosku - poinformował prok. Banna. Gdy śledczy przyjrzeli się bliżej sprawie, wyszło na jaw, że półtora roku temu obecny poszkodowany mężczyzna, sam pobił deską 47-letniego kolegę jednego z tymczasowo aresztowanych. Wówczas pobity doznał poważnych obrażeń głowy. I za to 31-latek odpowie przed wymiarem sprawiedliwości.

Czytaj też: W Polsce zatrzymano dwie osoby podejrzewane o atak na rosyjskiego opozycjonistę