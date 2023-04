Są zarzuty dla 33-latka, który zaatakował ratowników i zniszczył karetkę Adam Abramiuk 12.04.2023 13:52 Zniszczenie ambulansu, znieważenie ratowników medycznych i groźby karalne - takie zarzuty usłyszał 33-latek z Warszawy. Mężczyzna w czwartek rano zaatakował medyków, którzy przyjechali mu pomóc. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Są zarzuty dla 33-latka, który zaatakował ratowników i zniszczył karetkę (autor: Straż Miejska)

W czwartek przed południem zespół ratownictwa medycznego został wezwany w okolice centrum handlowego Arkadia w Warszawie.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję i trafił do celi. Grozi mu do 5 lat więzienia.

W czwartek przed południem zespół ratownictwa medycznego został wezwany w okolice centrum handlowego Arkadia w Warszawie do leżącego na chodniku ok. 30-letniego mężczyzny. Ratownicy zajęli się pacjentem. Kiedy udzielali mu pomocy, w ambulansie ten mężczyzna, będący pod wpływem alkoholu i pobudzony psychoruchowo, zaatakował ratowników pięściami, kopał ich. Uszkodził defibrylator oraz inne urządzenia medyczne. Kiedy udało się go wypchnąć z karetki swą złość wyładowywał atakując pojazd. Wybił boczną szybę, kopniakami zniszczył drzwi. Dopiero patrol policji wezwany na miejsce unieszkodliwił agresywnego mężczyznę. Ratownicy z poważnymi urazami Z pomocą pobitym ratownikom medycznym przybyła kolejna karetka. Zostali oni zawiezieni do szpitala. - Ratownicy doznali dosyć poważnych urazów medycznych, barku, ramion i głowy – powiedział dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Karol Bielski. Dodał, że poszkodowani ratownicy po badaniach i obserwacji zostali zwolnieni do domów. Bielski poinformował, że sprawą już zajmuje się policja. Podkreślił, że ratownicy medyczni podczas akcji ratunkowej są objęci ochroną, jako funkcjonariusze publiczni. Zapewnił, że agresywny mężczyzna zostanie również pociągnięty do odpowiedzialności za zniszczenie wyposażenia karetki oraz samego ambulansu. - Straty szacujemy na ok. 20 tys. zł – powiedział. Dyrektor pogotowia zwrócił uwagę, że nie tylko ratownicy, ale i ambulans zostanie wyłączony z możliwości niesienia pomocy potrzebującym. Była to nowa karetka, zakupiona przed dwoma laty.

