Od dzisiaj kary za pozostawienie bagażu w metrze i nie tylko. Nawet 500 zł za utrudnianie ruchu w komunikacji Adam Abramiuk 08.04.2023 09:23 Od dziś obowiązują kary pieniężne za powodowanie utrudnień w warszawskiej komunikacji publicznej. Chodzi o pozostawienie bagażu lub inne formy zakłócania kursowania pojazdów. Za takie zachowania można dostać mandat w wysokości 500 zł.

Od dzisiaj kary za utrudnianie ruchu komunikacji publicznej w Warszawie (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

- To właśnie samotna walizka najczęściej powoduje problemy, szczególnie w metrze - mówił Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego. - Taki bagaż musi być sprawdzony, czy nie stanowi zagrożenia. Pojazd musi się zatrzymać, trzeba wyprosić pasażerów, oczekiwać na przyjazd specjalistycznych służb. W przypadku metra, tutaj jest ewakuacja całej stacji, wstrzymanie ruchu metra, co bardzo utrudnia funkcjonowanie podziemnej kolei - tłumaczył.

- W 2022 roku odnotowaliśmy aż 143 incydenty polegające na pozostawieniu bagażu bez opieki w pociągach i na stacjach metra. W tym roku do początku marca takich zgłoszeń mieliśmy już 28 – poinformowała rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń.

Rzeczniczka dodała, że do wszystkich zgłoszeń wzywana jest policja, a każda interwencja służb porządkowych powoduje przerwy i opóźnienia w kursowaniu metra oraz konieczność zamykania stacji dla pasażerów.

Tak samo dzieje się w przypadku zgłoszeń w tramwajach (25 przypadków w ub.r.) czy autobusach (22 incydenty).

Kary także w innych sytuacjach

Walizka to nie wszystko. Karę można dostać też za inne zachowania.

- Dodajemy do tego hulajnogi, wózki rowerowe czy inne urządzenia transportu osobistego do listy tych z których nie można korzystać w warszawskim transporcie. Tak samo zabronione jest wchodzenie na dachy pojazdów, ich części zewnętrzne, do kabin sterowniczych czy na wiaty przystankowe - dodał Kunert.

Doprecyzowane zostały też przepisy zakazujące przekraczania linii bezpieczeństwa poprzedzonej pasem z wypustkami na peronach i przystankach – przed wjazdem, w trakcie wjazdu lub odjazdu pojazdu komunikacji miejskiej. Nie będzie można również wchodzić na torowisko, do tunelu lub pomieszczeń technicznych i obszarów o ograniczonym dostępie na stacjach metra oraz na zadaszenia wejść do stacji metra bądź na wiaty przystankowe.

Z nowych przepisów usunięty został punkt, który zezwalał na korzystanie z wyjść awaryjnych na stacjach metra przez osoby przewożące dziecko w wózku, osoby niepełnosprawne i o ograniczonych możliwościach poruszania się, przewożące duży bagaż bądź rower, a także podróżujące ze zwierzętami. "Obecnie wszystkie stacje metra są wyposażone w bramki o zwiększonej szerokości, tym samym dotychczasowy przepis stał się bezzasadny" - wyjaśnił ratusz.

O rozszerzeniu przepisów w komunikacji publicznej zdecydowała w marcu Rada Warszawy.

