W sobotę startuje kolejny sezon rowerów Veturilo w stolicy. Co nowego w tym roku? RDC 26.02.2025 20:57 W sobotę 1 marca startuje nowy sezon Veturilo, czyli warszawskiego systemu rowerów publicznych. W tym sezonie zmieniły się lokalizacje niektórych stacji. Pojawiło się też pięć nowych stacji – wszystkie w dzielnicy Ursus. W budowie są również nowe ścieżki rowerowe, m.in. w Śródmieściu i na Mokotowie.

Nowy sezon Veturilo (autor: R. Motyl/UM Warszawa)

Nowy sezon Veturilo w Warszawie wystartuje w najbliższą sobotę. W tym roku do dyspozycji będzie 3355 rowerów i 337 stacji (więcej o 25 pojazdów i 5 stacji niż rok temu) – dostępnych we wszystkich dzielnicach miasta.

Nowe stacje Veturilo

Zmieniły się miejsca niektórych stacji. „Analizy ruchu i opinie użytkowników pozwoliły wytypować lokalizacje, gdzie zapotrzebowanie na rowery jest większe, oraz te, gdzie stacje są wykorzystywane rzadziej” – zaznaczył ratusz.

Zmieniły się więc lokalizacje stacji:

nr 9671 – Radzymińska/Łomżyńska, która została przeniesiona na drugą stronę ulicy;

nr 9516 Al. Jerozolimskie/Emilii Plater: stacja przeniesiona do nowej lokalizacji: Belwederska – Gagarina;

nr 9715 Wilanowska/Kosiarzy: stacja przeniesiona do nowej lokalizacji Wilanowska – Sobieskiego;

nr 9498 Sobieskiego/Śródziemnomorska: stacja przeniesiona i teraz w lokalizacji Sobieskiego – Nałęczowska.

Z kolei stacja nr 9606 PKP Wawer, która była czasowo zdemontowana z powodu remontu, wraca na swoje dotychczasowe miejsce.

Wszystkie pięć nowych stacji powstało w dzielnicy Ursus. Są to:

Ursus – Ratusz (nr 9716),

Giserska – Habicha (9717),

EKOpark – Warszawska (9718),

PKP Gołąbki (9719),

Warszawska – Hermana (9720).

Co nowego w Veturilo?

Rowery zyskały odświeżony design. „Nowa grafika na skrzydełkach reklamowych i ramie oraz innych komponentach jednośladów wizualnie łączy Veturilo z systemem komunikacji miejskiej, podkreślając ich komplementarną rolę w codziennych podróżach mieszkańców” – wyjaśnił ratusz.

W ubiegłym sezonie niemal 400 tys. użytkowników skorzystało z rowerów miejskich w stolicy. Zarejestrowani użytkownicy wypożyczyli jednoślady niemal 5 mln razy.

W tym sezonie Veturilo jest kompatybilne z innymi systemami miejskich rowerów z podwarszawskich miejscowości: KołoMarek w Markach, Otwocki Rower Miejski w Otwocku, Piaseczyński Rower Miejski w Piasecznie oraz Pruszkowski Rower Miejski w Pruszkowie. Dzięki temu rowery Veturilo można zostawiać na stacjach tamtejszych systemów i odwrotnie.

Ile za Veturilo w Warszawie?

Pierwsze 20 minut wypożyczenia standardowego roweru lub tandemu jest bezpłatne, kolejne 40 minut to złotówka. Druga godzina to 3 zł, trzecia to 5 zł, a czwarta i każda następna to 7 zł. Za przekroczenie 12-godzinnego okresu wypożyczenia trzeba zapłacić 200 zł.

W przypadku roweru elektrycznego pierwsze 20 minut również jest bezpłatne. Kolejne 40 minut to z kolei 6 zł. Z kolei druga i każda następna godzina to 14 zł. Przekroczenie 12 godzin wypożyczenia wiąże się z opłatą w wysokości 300 zł.

„Wspomniany zwrot poza stacją jest możliwy w obszarze zwrotu (przy odpowiednio oznakowanych miejskich stojakach rowerowych) i równa się opłacie dodatkowej w wysokości 15 zł. To z kolei okazja dla osób, które przyprowadzą tak zwrócony rower na stację. Wówczas otrzymają bonus w wysokości 5 zł” – zaznaczył ratusz.

Zwrot roweru w strefie niedozwolonej wiąże się z opłatą dodatkową w wysokości 150 zł. Zwrot poza strefą użytkowania i stacją kompatybilną w zależności od odległości do najbliższej stacji lub obszaru zwrotu może kosztować do 1000 zł. Pełny cennik dostępny jest na stronie Veturilo Polska.

Ścieżki rowerowe w Warszawie

Obecnie trasy rowerowe w Warszawie mają długość 813,7 km. W budowie lub remoncie są kolejne odcinki.

W tym roku, jak podał ratusz, wybudowane zostanie m.in. połączenie Żoliborza ze Śródmieściem wzdłuż ul. Mickiewicza i Andersa.

Powstaną też drogi rowerowe:

po wschodniej stronie ul. Marszałkowskiej,

po obu stronach alei Jana Pawła II,

wzdłuż al. „Solidarności” oraz al. Niepodległości,

wzdłuż ul. Strażackiej w Rembertowie,

ul. Woronicza na Mokotowie,

al. Waszyngtona.

Łącznie to kilkadziesiąt kilometrów nowych tras dla rowerzystów.

