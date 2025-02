Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie „bezgotówkowych” parkomatów w Warszawie Przemysław Paczkowski 26.02.2025 11:36 Sprawą parkomatów w Warszawie, w których nie da się płacić gotówką, zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich. Nowe parkometry stanęły już na rozszerzonych obszarach Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie, Kamionku i Starym oraz Nowym Mokotowie. To efekt zapowiadanej przez Zarząd Dróg Miejskich wymiany urządzeń w całej stolicy. Tymczasem - jak informowaliśmy - zarówno zdaniem mieszkańców, jak i samego RPO skutkuje to nierównym traktowaniem części kierowców.

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Mokotowie (autor: RDC)

Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje po naszej publikacji. Jak informowaliśmy, kierowcy mają problem z nowymi parkomatami w Warszawie. Nie we wszystkich urządzeniach można zapłacić gotówką. Zdaniem RPO wyposażenie nowego obszaru warszawskiej strefy płatnego parkowania w parkomaty „bezgotówkowe” skutkuje nierównym traktowaniem części kierowców - takich, które nie mają dostępu lub nie potrafią korzystać z nowoczesnych form płatności. Dlatego Biuro RPO poprosiło o stanowisko w tej sprawie Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, zaznaczając, że gotówka jest prawnym środkiem płatniczymi w Polsce.

Nowe parkometry stanęły już na rozszerzonych obszarach Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie, Kamionku i Starym oraz Nowym Mokotowie. To efekt zapowiadanej przez Zarząd Dróg Miejskich wymiany urządzeń w całej stolicy.

Problem postanowił osobiście sprawdzić reporter Polskiego Radia RDC.

— Podchodzimy do parkomatu. Nie ma żadnej informacji, w jaki sposób jak możemy zapłacić. Przechodzimy dalej. Teraz mamy informację „wybierz metodę płatności: karta lub blik”. Więc jeżeli ktoś ma gotówkę, no to niestety nie zapłaci — przekazał reporter.

„Gotówka coraz mniej popularna”

Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski wytłumaczył w rozmowie z Polskim Radiem RDC, dlaczego nie we wszystkich urządzeniach można zapłacić gotówką.

— Płatność gotówką po prostu jest z roku na rok coraz mniej popularna. W tym momencie ponad połowa płatności za parkowanie w Warszawie jest wnoszona w ogóle za pomocą aplikacji — powiedział Dybalski.

Jak się okazało, nie wszyscy wiedzą, jak poprawnie korzystać z urządzeń.

— W te różne dziury, gdzie się wrzuca czy wsadza gotówkę, ludzie ładują najróżniejsze rzeczy — dodał Dybalski.

Sprawę parkomatów, w których nie wszędzie zapłacimy gotówką, podniósł również jeden z warszawskich radnych Tomasz Sybilski.

— Na pewno będę składał jeszcze raz interpelację w tej sprawie, bo informacja o tym, gdzie, w którym parkomacie mogą zapłacić gotówką, a w którym wyłącznie kartą, no powinna być dostępna dla mieszkańców — zapowiedział Sybilski.

Wszystkie urządzenia mają zostać wymienione do końca marca tego roku. W sumie na ulicach Warszawy stanie prawie 1910 nowych parkomatów, czyli o 197 mniej niż dotychczas.

SPPN w Warszawie

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego jest w Warszawie od 1999 r. i początkowo obejmowała tylko ścisłe centrum miasta. Po dekadzie została rozszerzona m.in. o Powiśle, Stare i Nowe Miasto. W 2013 r. granica obszaru z parkometrami przesunęła się z Żelaznej do Okopowej na zachodzie, z Koszykowej do Wawelskiej na południu, a na północy zamiast al. Solidarności sięgnęły Dworca Gdańskiego i ronda Radosława oraz fragment Pragi-Północ.

Od 2020 r. jej obszar, etapami, zwiększył się dwukrotnie – o część Woli i Pragi-Północ, Żoliborz i Ochotę, pl. Hallera i jego okolice i północny Mokotów.

Od 3 lutego 2025 roku strefa powiększyła się o obszary Starego Mokotowa, Wyględowa, Wierzbna, Ksawerowa, Sielc i części Sadyby.

