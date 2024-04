Więcej fałszywych urzędników w Warszawie. Policja apeluje o ostrożność

Policja apeluje o ostrożność i rozwagę podczas wpuszczania do swoich domów pracowników administracji. - Takie wizyty muszą być wcześniej zapowiedziane - przestrzega Ewa Kołdys z Komendy Rejonowej Policji na Mokotowie. W ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do przypadków oszustw, kiedy to nieuczciwe osoby podszywają się pod urzędników, administratorów czy listonoszów i próbują okraść mieszkańców.