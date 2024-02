Wynajmowali nieistniejące mieszkania. Małżeństwo i teściowa z zarzutami RDC 08.02.2024 09:27 Wynajmowali nieistniejące mieszkania, podając się za pracowników agencji wynajmu. Policja zatrzymała małżeństwo z Warszawy i matkę mężczyzny, która pomagała parze. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa przy wynajmie lokali. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Opolska Policja)

Małżeństwo zamieszczało na portalu internetowym ogłoszenia o wynajmie mieszkań, brało zaliczki i kontakt się urywał. W procederze pomagała im matka mężczyzny. Wszyscy zostali zatrzymani przez policję. Podejrzani usłyszeli zarzuty oszustwa przy wynajmie mieszkań.

Oszuści podawali się za pracowników agencji wynajmu nieruchomości i zamieszczali w Internecie fikcyjne ogłoszenia dotyczące wynajmu lokali. Kiedy poprzez portal zgłaszali się do nich chętni, osoby te były proszone o przelanie zaliczki na poczet przyszłej umowy najmu.

Następnie poszkodowani telefonicznie kontaktowali się z matką mężczyzny, która podawała się za właścicielkę mieszkania.

– Po uzyskaniu pieniędzy przyszli wynajmujący mieli kontaktować się z kobietą, która w rozmowie telefonicznej informowała, że jest właścicielem mieszkań. Następnie ustalała termin okazania mieszkania, po czym ponownie informowała, że ogłoszenie jest nieaktualne. Cała trójka znikała, a klienci pozostawali z niczym – mówi Marta Sulowska z miejscowej policji.

Oszustwo „na wynajem”

Policjanci znaleźli już kilku pokrzywdzonych, którzy stracili w ten sposób pieniądze. Śledczy mają pewność, że oszukanych było znacznie więcej.

– Cała trójka została zatrzymana w podwarszawskiej miejscowości. Zatrzymani kobieta w wieku 30 lat i mężczyzna w wieku 38 lat usłyszeli zarzuty oszustwa (...), natomiast kobieta w wieku 71 lat odpowie za pomocnictwo w oszustwach – zaznaczyła Sulowska.

Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja prosi inne podobnie oszukane osoby o kontakt z Komisariatem Policji Warszawa Bemowo.

Policjanci przestrzegają wszystkich, którzy będą szukać mieszkań do wynajęcia, aby sprawdzać dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania takim lokalem oraz ich autentyczność. Należy także sprawdzać tożsamość ogłoszeniodawcy i nie przekazywać mu pieniędzy, jeśli mamy uzasadnione podejrzenia co do legalności takiej transakcji. W każdym z takich przypadków należy niezwłocznie powiadomić policję.

Czytaj też: 16-latka zwabiła mężczyznę do mieszkania. Tam napadli na niego jej wspólnicy