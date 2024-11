Służby zatrzymały dwóch członków gangu legalizującego pobyt cudzoziemców w Polsce RDC 22.11.2024 08:21 Służby zatrzymały kolejnych dwóch członków gangu legalizującego pobyt cudzoziemców w Polsce. To 27-letni Polak i 30-letni Ukrainiec. Mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Śledczy szacują, że dzięki gangowi nielegalny pobyt w naszym kraju mogło uzyskać kilkaset osób.

Służby uderzają w gang legalizujący pobyt cudzoziemców w Polsce (autor: Centralne Biuro Śledcze Policji)

W ostatnim czasie w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji i Straży Granicznej zatrzymali dwóch mężczyzn, 27-letniego obywatela Polski i 30-letniego obywatela Ukrainy. Są oni podejrzani o udział w gangu i wyłudzanie decyzji administracyjnych umożliwiających cudzoziemcom nielegalne uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pozwolenia na pracę w Polsce.

– Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. pieniądze w różnych walutach o łącznej wartości blisko 130 tys. zł. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i poświadczenia nieprawdy. Grozi za to do ośmiu lat pozbawienia wolności – przekazał Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP.

Gang legalizujący pobyt cudzoziemców

Członkowie grupy przestępczej działali w latach 2017–2019. Żądali od obcokrajowców od 2 tys. do 8 tys. zł. Zalegalizowali pobyt kilkuset osób z Ukrainy, Indii, Pakistanu, Bangladeszu, Nepalu i Gruzji.

Gang prowadził pozorne działalności gospodarcze, w ramach których wytwarzano dokumenty potwierdzające pracę cudzoziemców. Na ich podstawie w nieuprawniony sposób uzyskiwali oni karty pobytu w strefie Schengen, a także pozwolenia na pracę.

Akcja jest częścią śledztwa, dzięki któremu na początku 2024 r. zatrzymano osiem osób, w tym obywatela Polski, który według śledczych jest prawdopodobnym liderem grupy przestępczej.

W akcji brali udział funkcjonariusze Biura Śledczego Policji z Olsztyna i z placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin.

