16-latka z zarzutem oszustwa. Miała odbierać pieniądze od seniorów

16-latka została zatrzymana przez stołecznych policjantów w związku z próbą oszustwa seniorki z Ursusa. Nastolatka przyszła do kobiety, aby odebrać przygotowane 13 tys. zł. Przy klatce zauważyli ją dzielnicowi. – Nastolatka cały czas rozmawiała przez telefon i odpowiedziała funkcjonariuszom, że idzie do swojego chłopaka. Jak okazało się, nie szła do chłopaka, tylko po odbiór gotówki – mówi Małgorzata Gębczyńska z miejscowej policji.