Podwyżki płac w SM pomogą w wypełnieniu wakatów? Jest wniosek do R. Trzaskowskiego

Zwiększenie wynagrodzeń w Straży Miejskiej zachęci do wstępowania w jej szeregi — tak Robert Bartołd ze Związku Zawodowego Warszawskiej komentuje wniosek o podniesienie płac dla funkcjonariuszy. Grupa Stop Cham Warszawa poinformowała, że pismo wpłynęło do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. — Liczymy, że zostanie on rozpatrzony pozytywnie — podkreśla strażnik.