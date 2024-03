Oszukiwali seniorów „na policjanta” i „na wypadek”. Grupa przestępcza rozbita RDC 19.03.2024 08:34 Grupa przestępcza zajmująca się oszustwami metodą „na policjanta” i „na wypadek” została rozbita przez warszawskich policjantów. Przedstawiono zarzuty 13 osobom. Łącznie ich ofiarą padły 34 osoby, które zostały oszukane na łączną kwotę 700 tysięcy złotych.

12 Grupa przestępcza zajmująca się oszustwami metodą „na policjanta” i „na wypadek” zatrzymana (autor: KSP)

Stołeczni kryminalni rozbili grupę przestępczą zajmującą się dokonywaniem oszustw metodą „na policjanta” i „na wypadek”.

Do zatrzymania ośmiu „logistyków”, trzech „telefonistów” i dwóch „odbieraków” doszło na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego. Wszyscy w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami.

Jak działają oszuści?

Rzecznik Komendanta Stołecznego Policji Robert Szumiata wyjaśnił, że schemat działania opierał się na znanym od dawna procederze oszustw dokonywanych metodami „na policjanta” i „na wypadek”.

– Sprawcy telefonowali do pokrzywdzonych, informowali ich o „policyjnych” akcjach przeciwko przestępcom bankowym czy wypadkach z udziałem ich krewnych, a następnie żądali od nich pieniędzy i kosztowności. Poszkodowani, najczęściej osoby starsze, nierzadko przekazywały oszustom oszczędności całego życia – przekazał Szumiata.

Oszuści działali w okresie od lutego 2023 roku do marca tego roku i przez ten czas oszukali co najmniej 34 osoby, na kwotę prawie 700 tysięcy złotych.

Na polecenie prokuratora policjanci zatrzymali jednocześnie 13 osób w wieku od 18 do 68 lat. Wśród nich znalazły się osoby, które w całej strukturze pełniły różne funkcje. Dwóch 23-latków i 28-latek zajmowało się telefonowaniem do pokrzywdzonych. Ośmiu w wieku od 18 do 68 lat zajmowało się logistyką, a dwóch 22- i 25-latek odbierało pieniądze od poszkodowanych.

Zarzuty dla oszustów

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna poinformował, że zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także dokonania wspólnie i w porozumieniu szeregu oszustw na szkodę głównie osób w podeszłym wieku.

– W trakcie przeszukań ich miejsc zamieszkania zabezpieczono liczne telefony, karty SIM, wykorzystywane najpewniej do dokonywania przestępstw, a także złotą biżuterię i gotówkę – powiedział Banna.

Przekazał, że z uwagi na konieczność zabezpieczania prawidłowego toku tego śledztwa, prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 11 podejrzanych tymczasowego aresztowania.

– Sąd rozpoznający wnioski w pełni podzielił argumentację Prokuratury i podkreślił, że materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez nich zarzuconych im czynów – dodał. Wobec dwóch podejrzanych prokurator zastosował dozór policji.

Teraz grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności.

W akcji zorganizowanej przez Komendę Stołeczną Policji brali również udział funkcjonariusze z Radomia, Kielc i Białegostoku.

Źródło: PAP Autor: RDC /PA