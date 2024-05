Festiwal Grzesiuka już dziś! Ferajna zaśpiewa i zatańczy w Parku Sieleckim Mikołaj Cichocki 11.05.2024 11:54 Już dziś rusza kolejna edycja Festiwalu Grzesiuka w Warszawie. W planach dwa dni koncertów i atrakcji z okazji 106. rocznicy urodzin czerniakowskiego barda Stanisława Grzesiuka, która była w miniony poniedziałek. W RDC na wydarzenie zaprasza jedna z organizatorek festiwalu Katarzyna Gumienna z Teatru BAZA.

Festiwal Grzesiuka już dziś w Parku Sieleckim (autor: Teatr BAZA/FB)

Dziś rusza tegoroczna edycja Festiwalu Grzesiuka w Warszawie. Na sobotę i niedzielę zaplanowano wiele koncertów i atrakcji z okazji 106. rocznicy urodzin Stanisława Grzesiuka.

Wydarzenie zainauguruje spektakl pt. „Ferajna” w Teatrze BAZA (ul. Podchorążych 39) na motywach książki autobiograficznej „Boso, ale w ostrogach” Grzesiuka.

O godzinie 15:00 „Alegancko i z faszonem – warsiaski korowód do Parku Sieleckiego”, czyli wspólne przejście trasą Teatr BAZA – Podchorążych – Gagarina – Sielecka – Chełmska do Parku Sieleckiego, gdzie odbędzie się reszta atrakcji.

– Festiwal robimy w Parku Sieleckim nie bez przypadku. To miejsce zamieniało się w niedzielę w parkiet do tańca. Tam były spotkania sąsiedzkie, spajające społeczność. Była muzyka, taniec i wspólna zabawa. Zapraszamy więc do parku od dwunastej w niedzielę i w sobotę od piętnastej trzydzieści – mówiła Gumienna.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Program festiwalu

Sobota, 11 maja

Teatr BAZA (ul. Podchorążych 39)

12:00 Ferajna / spektakl

14:00 Ferajna / spektakl

15:00 Alegancko i z faszonem – warsiaski korowód do Parku Sieleckiego

trasa: Teatr Baza – Podchorążych – Gagarina – Sielecka – Chełmska – Park Sielecki

Park Sielecki (wejście od ul. Chełmskiej)

15:30 Sieleckie Śpiewanie z Heńkiem Małolepszym

16:00 Konkurs Piosenki z Ulicy

Koncerty i potańcówka

18:00 Orkiestra Podmiejska Stare Babice i Okolice

19:00 Justyna Jary i Alegancka Kapela

Niedziela, 12 maja, Park Sielecki

12:00 Słowik / spektakl Teatru Baza dla dzieci

12:00 Spacer śladami Stanisława Grzesiuka z Haliną Niemiec

13:00 (Nie)Pisarz Stanisław Grzesiuk / rozmowa Piotra Derlatki i Bartosza Janiszewskiego

13:30 Gra miejska Ferajna pamięta!

Koncerty i potańcówka:

15:00 Kapela Sztajer

16:30 Duet Małolepszy/Gruszczyński

18:00 Warszawska Orkiestra Sentymentalna

Ponadto: Gwara Warszawska, animacje, gry i zabawy dla dzieci i reszty, wystawa Którędy na Sielce?, konkursy, stoiska rękodzielnicze i warsztaty, szczudlarze, bańki mydlane i wiele innych.

