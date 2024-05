Grand Prix Polski w żużlu. Koniec klątwy na Narodowym? Dziś główne zawody Mikołaj Cichocki 11.05.2024 10:49 Dziś o godzinie 19:00 rozpoczną się główne zawody tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix na PGE Stadionie Narodowym. O zwycięstwo powalczą najlepsi żużlowcy świata, w tym czterech Biało-Czerwonych. Do tej pory żaden z Polaków nie wygrał zawodów. „Myślę, że w końcu przełamiemy tę klątwę” – mówił w „Magazynie Sportowym RDC” trener żużlowej reprezentacji Polski Rafał Dobrucki.

Treningi kwalifikacyjne przed Grand Prix w żużlu (autor: PGE Narodowy/X)

Główne zawody ósmej edycji Speedway Grand Prix rozpoczną się dziś o godzinie 19:00 na Stadionie Narodowym w Warszawie. W imprezie udział wezmą najlepsi zawodnicy na świecie.

Polskę reprezentować będą Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera, Szymon Woźniak i jadący z dziką kartą Mateusz Cierniak. Do tej pory żadnemu z Biało-Czerwonych nie udało się wygrać zawodów. Najbliżej zwycięstwa był w 2018 roku Maciej Janowski. Jak ocenił na antenie RDC trener Rafał Dobrucki, teraz pojawia się szansa na przełamanie złej passy.

– Jakaś klątwa wisi nad tym stadionem, mówiąc żartobliwie. Myślę, że teraz ją przełamiemy – powiedział.

Wśród triumfujących w poprzednich latach byli także: 3. Jarosław Hampel (2015 r.), 3. Patryk Dudek (2019 r.) i 3. Bartosz Zmarzlik (2023 r.).

Klucz do zwycięstwa

Według trenera żużlowej reprezentacji Polski kluczem do sukcesów jest upór oraz konsekwencja i w tym kontekście chwalił czterokrotnego indywidualnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika.

– Pokora i praca to w żużlu zasada numer jeden. Bartek to tytan pracy. Jest też trochę szczęściarzem, bo kocha to, co robi i to, czego żużel wymaga, czyli nieustannej pracy. Myślę, że Bartek jest obecnie zawodnikiem, który w tej kwestii nie ma sobie równych – ocenił.

Bartosz Zmarzlik ostatni raz tytuł indywidualnego mistrza świata zdobył w ubiegłym roku.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z zawodami zmiany wprowadzone zostaną organizacji ruchu. Od 16:00 do 19:00 ograniczony będzie wjazd na Saską Kępę. Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów osób posiadających identyfikatory SK, taksówek oraz pojazdów jednośladowych i komunikacji miejskiej.

Aby sprawnie dotrzeć na zawody, najlepiej wybrać Warszawski Transport Publiczny. Pociągi linii metra M2 będą podjeżdżały na stacje co około cztery minuty, a na linię 7 wyjadą dodatkowe tramwaje.

Po zawodach na trasę wyjadą dodatkowe autobusy (linii 138 i 509), tramwaje (linii 9 i 26) oraz składy metra (linii M2 w stronę Bemowa).

Około godziny 21:45 policja może zdecydować o zamknięciu dla ruchu mostu Poniatowskiego i Alej Jerozolimskich na odcinku od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle’a.

