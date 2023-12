Wyłudzali pieniądze metodą „na policjanta”. Pięć osób wpadło na gorącym uczynku Cyryl Skiba 28.12.2023 08:58 Pięć osób odpowie za oszustwa, polegające na wyłudzaniu od starszych osób pieniędzy metoda „na policjanta”. Policjanci Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Stołecznej Policji zatrzymali podejrzanych w wieku od 18 do 39 lat w momencie popełniania przestępstwa. Trafili do aresztu.

Wyłudzali pieniądze metodą „na policjanta”. Pięć osób wpadło na gorącym uczynku (autor: KSP)

Wyłudzali pieniądze metodą „na policjanta”. Czterech mężczyzn i jedna kobieta w wieku od 18 do 39 lat wpadli na gorącym uczynku. Policja zdobyła informację, że przestępcy są w jednym z centrów handlowych. Wiedzieli, że to tzw. telefoniści, dzwoniący do pokrzywdzonych i przekonujący rozmówców, że bliska im osoba spowodowała wypadek.

- Ich ofiara była przy ulicy Kinowej, gdzie miało dojść do odbioru gotówki - relacjonuje Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. - Około 19.00 policjanci zauważyli pod jednym z bloków rozmawiającego przez telefon mężczyznę, który wszedł do jednej z klatek, a po chwili wyszedł z niej z reklamówką. Wtedy do akcji wkroczyli kryminalni, którzy zatrzymali 29-latka. Po przeszukaniu okazało się, że w reklamówce miał pieniądze, które chwilę wcześniej odebrał od oszukanej metodą „na wypadek” mieszkanki bloku - mówi.

Podejrzani mają też prawdopodobnie związek z innymi przestępstwami podobnego rodzaju z tego miesiąca w Warszawie. Poszkodowane w nich osoby, które uwierzyły oszustom, straciły ponad 160 tysięcy złotych i biżuterię. Sąd tymczasowo aresztował całą piątkę na 3 miesiące.

