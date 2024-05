Z placu Piłsudskiego zniknie pomnik smoleński? Jest decyzja MRiT

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uchyliło 2 maja tzw. decyzję lokalizacyjną dla pomnika smoleńskiego. Daje to możliwość do usunięcia go z placu Piłsudskiego w Warszawie. — Jestem przeciwnikiem przesunięcia. Uważam, że dzisiaj musimy się skoncentrować na rozwiązywaniu najważniejszych problemów, a wszyscy wiemy, że dla części warszawianek i warszawiaków taka decyzja byłaby kontrowersyjna — powiedział w lutym prezydent Rafał Trzaskowski.