Będą protestować przeciwko Zielonemu Ładowi. Dziś manifestacja rolników [UTRUDNIENIA] RDC 10.05.2024 06:23 W południe na placu Zamkowym w Warszawie rozpocznie się manifestacja organizowana przez „Solidarność” w ramach protestu przeciwko Zielonemu Ładowi. Związkowcy mają zbierać podpisy pod petycją o referendum w tej sprawie. Organizatorzy wydarzenia zapowiadają, że weźmie w nim udział nawet dwieście tysięcy uczestników. Będą utrudnienia dla kierowców, komunikacja miejska zmieni trasy.

Protest rolników (autor: RDC)

Protest rolników przejdzie dziś przez Warszawę. Piątkowa manifestacja odbędzie się pod hasłem: „Precz z Zielonym Ładem”, a jej organizatorami są NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

— Rozwiązania, które przyjęła już Komisja Europejska nie zadowalają rolników. Są to doraźne działania i mówi się o zawieszeniu o rok działań związanych z Zielonym Ładem, jest to tak naprawdę kreowane pod wybory do europarlamentu i po wyborach do PE moglibyśmy się obudzić się w sytuacji, że Zielony Ład będzie nadal obowiązywał — powiedział rzecznik rolniczej „Solidarności” Adrian Wawrzyniak.

Dodał, że związkowcy chcą pokazać, że Zielony Ład nie dotyczy tylko rolnictwa, ale dotyczy całej gospodarki i będzie się przekładał na gospodarstwa domowe i koszty dla ludzi związane z jego realizacją.

Podpisy pod petycją o referendum

Rzecznik poinformował, że podczas piątkowej manifestacji rozpocznie się zbiórka podpisów pod petycję o referendum (przeprowadzane razem z NSZZ Solidarność). Jak mówił pytanie referendalne brzmi - czy jest pan, pani za zobowiązaniem prezydenta RP i parlamentu i rządu do odrzucenie polityki klimatycznej zawartej w tzw. Zielonym Ładzie.

Wawrzyniak zaznaczył, że podpisy te zostaną przekazane marszałkowi Sejmu.

— Solidarność będzie oczekiwała na rozpisanie referendum w tej sprawie. Referendum to ma być wiążące dla rządu, by podjął stosowne działania w KE — wyjaśnił.

Wawrzyniak poinformował, że podczas piątkowej manifestacji przed przedstawicielstwem Parlamentu Europejskiego zostanie wręczona petycja ws. Zielonego Ładu. Następnie uczestnicy protestu udadzą się przed Sejm, gdzie zaplanowane jest spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Natomiast nie jest przewidziane spotkanie z ministrem rolnictwa.

Utrudnienia w ruchu w centrum Warszawy

Uczestnicy demonstracji w południe mają się zebrać na Placu Zamkowym. Stamtąd planują przejść przed Sejm na ulicę Wiejską ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, Marszałkowską, przez rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, przez rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży do Wiejskiej.

Nad przebiegiem wydarzenia będzie czuwała policja. Funkcjonariusze zdecydują również o zamknięciu ulic na trasie marszu.

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział, że pierwsze zmiany w ruchu mogą być wprowadzone, gdy uczestnicy będą docierali na Plac Zamkowy.

„Jeśli trzeba będzie zamknąć ruch w al. Solidarności w okolicach Placu Zamkowego, to tramwaje linii 4 i 20 pojadą przez most Gdański. Trasy pozostałych linii tramwajowych zostaną podzielone na dwie części” - przekazali.

Linia 13 po stronie Woli pojedzie swoją trasą do al. Solidarności i dalej: Okopowa – Towarowa – Grójecka – pl. Narutowicza, a na Pradze do Targowej i Ratuszowej. Tramwaje 23 na Woli pojadą do al. Solidarności i al. Jana Pawła II oraz Popiełuszki do Metra-Marymont, natomiast po stronie Pragi Płn. pojadą: 11 Listopada – Targowa – Kijowska – Dw. Wschodni. Składy linii 26 na Woli będą kursować do al. Solidarności i dalej: al. Jana Pawła II – ks. J. Popiełuszki – Metro-Marymont, a po stronie Pragi Płn. objazd zaplanowano: Targowa – Ratuszowa – Ratuszowa-Zoo.

„Podobnie będzie w przypadku autobusów: 160 zawrócą na wysokości Dworca Wileńskiego, a 190 dojadą z jednej strony do Placu Bankowego, a od strony Marek tylko do skrzyżowania al. Solidarności z Targową i zawrócą na wysokości ulicy Ząbkowskiej” - dodał ZTM.

Gdy na Placu Zamkowym zbiorą się demonstranci, zablokowany może być przejazd ulicą Miodową i Krakowskim Przedmieściem, a autobusy linii: 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 i 518 zostaną skierowane na objazdy.

Zamknięcia ulic

Gdy demonstranci ruszą z Placu Zamkowego na Wiejską, najpierw zamknięty zostanie fragment Traktu Królewskiego i skrzyżowanie z ulicą Świętokrzyską, a na objazdami będą jeździć dodatkowo linie: 106, 111 i E-2). Gdy demonstracja skręci w Świętokrzyską, zostanie zamknięta cała trasa przemarszu – m.in. wyłączony zostanie ruch tramwajowy i autobusowy w Al. Jerozolimskich oraz na Marszałkowskiej. Trasy tramwajów linii 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25 zostaną podzielone na dwie części, a 4 i 35 będą kursowały objazdami.

Linia 4 w obu kierunkach pojedzie ze swojej trasy przez: most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – pl. Zbawiciela na Wyścigi. Jeśli jednak zablokowane zostanie torowisko w al. Solidarności będzie kursować: 11 Listopada – Targowa – Ratuszowa – Jagiellońska – Starzyńskiego – most Gdański – Słomińskiego – al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – al. Niepodległości – Nowowiejska – pl. Zbawiciela i dalej na Wyścigi.

Składy linii 35 w obu kierunkach pojadą: rondo Zgrupowania AK "Radosław" – Okopowa – Towarowa – Grójecka – Banacha.

„Na objazdach znajdą się także autobusy kursujące w tamtym rejonie: 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 166, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 501, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525. Kiedy uczestnicy dotrą pod Sejm – na objazdach będą dodatkowo linie 108 i 162” - podał ZTM.

Dodał, że w piątek na ulicach będą informatorzy WTP, którzy będą kierować do najlepszego dostępnego środka transportu. „Na warszawskich ulicach będą pracowali także instruktorzy nadzoru ruchu. Zachęcamy do korzystania z obu linii metra oraz pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich” - przekazano.

Aktualne informacje dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej będzie można sprawdzić na stronie internetowej WTP i w mediach społecznościowych w godzinach 10-16 w relacji na żywo.

Politycy razem z rolnikami

W piątkowej manifestacji udział mają wziąć politycy Prawa i Sprawiedliwości, m.in. lider ugrupowania Jarosław Kaczyński. Według nieoficjalnych informacji, przedstawiciele PiS nie zamierzają jednak zabierać głosu podczas marszu.

— Idziemy jako obywatele, a nie politycy — powiedział Polskiej Agencji Prasowej jeden z działaczy PiS.

Wiceprezes PiS Beata Szydło zaznaczyła w rozmowie z dziennikarzami, że manifestacja jest organizowana przez Solidarność, która zaprosiła do udziału w marszu „różne siły społeczne, i tych którzy sprzeciwiają się Zielonemu Ładowi”.

— To ważny temat i trzeba o tym rozmawiać. Oczywiście będziemy w nim brali udział, natomiast organizatorem jest Solidarność — podkreśliła. — Mam nadzieję, że w marszu weźmie udział jak najwięcej osób, bo to ważny temat dla każdego — dodała Szydło.

Do udziału w „wielkim marszu” lider PiS nawoływał już w połowie kwietnia, jeszcze w czasie kampanii samorządowej.

— Ten marsz w Warszawie zainicjowała „Solidarność”, myśmy mieli inną datę. Ale dzisiaj jest taki czas, że nie ma co się dzielić, trzeba być razem — mówił Kaczyński podczas konwencji samorządowej w Stalowej Woli na Podkarpaciu.

Miesiąc wcześniej Kaczyński zapowiadał, że PiS 18 maja zaplanował marsz, a intencją demonstracji miało być skłonienie większości parlamentarnej do przyjęcia uchwały Sejmu ws. Zielonego Ładu i embarga na ukraińskie zboże.

Okupacja Sejmu

W czwartek po południu grupa rolników ze Związku Rolniczego Orka rozpoczęła okupację Sejmu.

— Chcielibyśmy zaprotestować przeciwko „Zielonemu Ładowi”, przeciwko otwarciu granicy na produkty płynące do kraju z Ukrainy. Chcielibyśmy, aby w końcu ktoś potraktował nas rolników bardzo poważnie — powiedział dziennikarzom przedstawiciel rolników. Dodał, że rolnicy nie opuszczą Sejmu, dopóki nie spotka się z nimi premier Donald Tusk.

Europejski Zielony ład to unijna strategia będąca odpowiedzią na problemy wynikające ze zmian klimatycznych i degradacji środowiska naturalnego. Jednym z jej założeń jest doprowadzenie do tego, by w 2050 r. Unia osiągnęła neutralność klimatyczną

