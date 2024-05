Przez 36 godzin będą blokować DK 19. Rozpoczął się protest rolników w pow. łosickim Beata Głozak 10.05.2024 08:31 Rolnicy manifestują dzisiaj nie tylko w Warszawie. 36-godzinny protest zaczął się też dzisiaj na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 i dróg powiatowych w miejscowości Kózki w powiecie łosickim. Samochody mają być przepuszczane co dwie godziny.

Protest rolników (autor: RDC)

36-godzinny protest rolników zaczął się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 i dróg powiatowych w miejscowości Kózki w powiecie łosickim. Rolnicy wyrażają swój sprzeciw w sprawie wprowadzenia Zielonego Ładu i polityce rządu.

– Nie dostaliśmy jeszcze nawet ubiegłorocznych dopłat do zbóż – mówił organizator akcji Andrzej Terlikowski. - Zaczynamy protest o godzinie 8:00, protestujemy do soboty do godziny 20:00. Spotykamy się na krzyżówce w miejscowości Kózki. Protest będzie polegał na blokowaniu ciągłym drogi przez 2 godziny, po czym będziemy przepuszczać 2,5 minuty jedną stronę i 2,5 minuty drugą stronę - tłumaczył.



Rolnicy z powiatu łosickiego mają szczególny żal do wiceministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, który był na ich pierwszych protestach w lutym i obiecał, że wróci z propozycjami. Od tego czasu więcej się nie pojawił.

