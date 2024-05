Z 2,5 metra zrobiło się 40 cm. Niebezpiecznie płycizny przy wejściu do portu w Płocku Katarzyna Piórkowska 09.05.2024 18:26 Niebezpiecznie płycizny przy wejściu do portu w Płocku. Tam, gdzie rok temu było 2,5 metra, obecnie jest zaledwie 40 cm głębokości. Wpłynięcie tam grozi zakotwiczeniem jednostki - ostrzega wiceprezes płockiego WOPR-u Piotr Lisocki.

Z 2,5 metra zrobiło się 40 cm. Niebezpiecznie płycizny przy wejściu do portu w Płocku (autor: WOPR Płock)

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ostrzega motorowodniaków i żeglarzy. Przy wejściu do portu w Płocku jest niebezpiecznie płytko. Wypłynięcie poza wyznaczony szlak może grozić uszkodzeniem jednostki - ostrzega wiceprezes płockiego WOPR-u Piotr Lisocki.

- Jeżeli oczywiście w jednym miejscu było 7 metrów głębokości, a teraz jest 7,5, to to miejsce nadal jest bezpieczne. Natomiast były 2 metry, a teraz zostało 40 cm głębokości, to to jest miejsce bardzo niebezpieczne. I takie miejsce znajduje się bezpośrednio przy wpłynięciu do Morki. Tam właśnie jest głębokość około 40 cm. Wpłynięcie tam grozi zakotwiczeniem jednostki - mówi.



Niebezpieczne miejsca są oznaczone przez WOPR bojami i należy je omijać.

