Zakaz wstępu do lasu? Duże zagrożenie pożarowe na całym Mazowszu [SPRAWDŹ]

Zakaz wstępu do lasów na północy Mazowsza możliwy w ciągu pięciu najbliższych dni. Ma to związek z trzecim stopniem zagrożenia pożarowego. Został on wprowadzony m.in. w okolicach Przasnysza, Ostrołęki czy Ciechanowa. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w województwie mazowieckim występuje obecnie na terenie lasów olsztyńskich — na północnym Mazowszu.