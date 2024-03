Cyberpolicjanci z Warszawy rozbili międzynarodową grupę przestępczą

Stołeczni cyberpolicjanci rozbili międzynarodowy gang oszustów. Zatrzymano dziesięć osób, siedem trafiło do aresztu. To zarówno osoby zlecające przestępstwa, jak i osoby niżej postawione w przestępczej hierarchii - bankierzy i tak zwane słupy. Suma strat, na jaką oszukane zostały firmy z całego świata, to miliony złotych.