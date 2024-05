Zatrzymano Ukraińca poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Miał „prać pieniądze” RDC 10.05.2024 10:09 Policjanci z Woli zatrzymali obywatela Ukrainy poszukiwanego przez Interpol za pranie brudnych pieniędzy i za oszustwa. Mężczyznę ścigał wymiar sprawiedliwości USA. Za te przestępstwa grozi tam do 30 lat więzienia – poinformowała nadkom. Marta Sulowska z wolskiej komendy.

Czerwona nota Interpolu (autor: SG)

Zatrzymano Ukraińca poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Kryminalni wiedzieli, że poszukiwany 28-latek może przebywać na Woli albo na Bemowie. Wiedzieli też, że muszą działać szybko, bo mężczyzna szykował się do wyjazdu z Polski.

- 28-latek został zatrzymany w hotelowym pokoju i trafił do wolskiej komendy. Następnego dnia został doprowadzony do prokuratury, gdzie wykonano czynności z jego udziałem i kolejno do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – zaznaczyła policjantka.

Ekstradycja

Prosto z sądu 28-latek trafił do aresztu śledczego. Tam będzie czekał na dalsze decyzje w sprawie ekstradycji.

Czerwona nota oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań w celu aresztowania i ekstradycji. Informuje służby wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą.

Czytaj też: Zaatakowała Białorusinkę na Woli. 34-latka z zarzutem „znieważenia z powodów narodowościowych”